Corée du Sud: l'ex-Première dame Kim Keon Hee condamnée à 7 ans de prison pour corruption

L'ancienne première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee (C), arrive pour sa première audience dans le cadre d'un procès pour corruption au tribunal central de district de Séoul, le 24 septembre 2025 ( POOL / Chung Sung-Jun )

Un tribunal sud-coréen a condamné vendredi l'ancienne Première dame Kim Keon-hee, qui purge déjà une peine dans le cadre d'une autre affaire de corruption, à sept ans de prison supplémentaires pour avoir accepté des pots-de-vin.

Selon le verdict diffusé en direct, l'épouse de l'ancien président destitué Yoon Suk Yeol a été reconnue coupable d'avoir accepté des "métaux précieux de grande valeur" en échange de faveurs dans le cadre de nominations à des postes.

Le tribunal a déclaré qu’elle "avait accepté sans hésitation des objets de valeur qu’un citoyen lambda aurait du mal à se procurer ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie".

Kim Keon Hee purge déjà une peine de quatre ans pour manipulation boursière et corruption, alourdie en avril dernier après une condamnation à 20 mois de prison en première instance en janvier.

Pour cette seconde affaire de corruption, l'ex-Première dame a été mise en examen en décembre pour des chefs d’accusation supplémentaires, notamment l’acceptation de bijoux d’une valeur totale de 103 millions de wons (près de 59.000 euros).

Parmi ceux-ci figuraient un collier Van Cleef & Arpels, une broche Tiffany & Co. et des boucles d’oreilles Graff, offerts par un magnat du bâtiment en 2022.

En échange, elle a été accusée d’avoir proposé d’obtenir un poste pour le gendre de ce dernier.

Mme Kim aurait également accepté une figurine de tortue en or d’une valeur de 2,65 millions de wons (plus de 1.500 euros) de la part d’un homme politique, ainsi qu’une montre Vacheron Constantin d’une valeur de 39 millions de wons (plus de 22.200 euros) offerte par un entrepreneur spécialisé dans les "chiens robots".

Lors de la dernière audience de son procès, le 15 mai, le parquet avait requis une peine de sept ans et six mois de prison à l'encontre de Kim Keon Hee pour "trafic d'influence et de faveurs".

Elle a été accusée d’avoir accepté à plusieurs reprises de l’argent et des objets de valeur en tirant parti de son statut d’épouse de l’ancien président Yoon Suk Yeol, emprisonné lui pour insurrection après sa désastreuse tentative d'imposer la loi martiale fin 2024.

Kim Keon Hee s'est fait connaître pour son combat en faveur de l'interdiction de la viande de chien en Corée du Sud.

Sa précédente condamnation pour corruption était survenue après qu'elle a accepté deux sacs à main Chanel et un collier Graff de la part de l'Eglise de l'Unification, aussi connue sous le nom de secte Moon.