Le pape appelle à "résoudre les conflits en tant qu’êtres humains et non comme des bêtes"

Le pape Léon XIV salue la foule lors de l’audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 24 juin 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV a appelé vendredi à "résoudre les conflits en tant qu’êtres humains et non comme des bêtes", à l'ouverture d'une réunion de deux jours avec les cardinaux du monde entier au Vatican.

Cette assemblée à huis clos appelée "consistoire", destinée à échanger sur le rôle de l'Eglise dans le monde, s'est ouverte vendredi matin par une messe présidée par le pape américain à la basilique Saint-Pierre de Rome, et se clôturera samedi après-midi.

Dans son homélie, Léon XIV a de nouveau martelé son message anti-guerre, regrettant que "les tensions internationales et les conflits continuent de blesser gravement la famille humaine".

"La guerre n’est jamais digne de l’homme, et elle n’est jamais bénie par Dieu, car le Créateur nous a dotés d’intelligence et de volonté pour résoudre les conflits en tant qu’êtres humains et non comme des bêtes, peut-être dotées d’armes hypertechnologiques", a déclaré Léon XIV.

C'est la deuxième fois que le pape convoque l'ensemble des 241 membres du collège des cardinaux, électeurs et non électeurs, basés à Rome ou répartis sur les cinq continents, depuis son élection en mai 2025.

Cette méthode, qui se dessine comme un instrument central de Léon XIV, s'inscrit dans sa volonté affichée de promouvoir une gouvernance plus collégiale de l'Eglise.

Alternant prières, travail en groupes et assemblées plénières, les cardinaux sont invités à échanger lors de quatre sessions thématiques jusqu'à samedi après-midi, notamment sur la réponse de l'Eglise aux fractures sociales, économiques et politiques, selon un programme diffusé par le Vatican.

"Il y aura un vrai partage entre nous, on voit bien que le pape Léon veut qu’on forme un collège, qu’on se connaisse (...). Plus nous aurons ces rencontres, plus nous serons unis", a confié à l'AFP le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger.

En multipliant ce type de rencontres, dont la première s'est tenue en janvier, Léon XIV entend renforcer le rôle du collège cardinalice comme instance de conseil et de délibération, alors que l'Eglise est confrontée à une diversité croissante de défis selon les régions du monde.