Le prix du pétrole progresse légèrement après l'annonce d'une frappe américaine sur l'île de Qeshm, en Iran

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(Mise à jour des chiffres clés et des cours dans le deuxième paragraphe; ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 7.)

par Noel John et Sam Li

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mardi après l'annonce d'une frappe américaine contre l'île de Qeshm, en Iran, ce qui a ravivé les craintes d'une escalade du conflit qui dure depuis huit mois et d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient.

Le contrat à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ( CLc1 ) a gagné20 cents, soit 0,21 %, à 96,66 dollars le baril, tandis que le contrat à terme sur le Brent ( LCOc1 ) a progressé de 3 cents, soit 0,03 %, à 104,8 dollars le baril à 03h55 GMT.

Ces deux cours de référence avaient chuté de plus de 7 % lundi, alors que les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens avaient ravivé l’espoir d’une fin de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Les États-Unis ont frappé l’île iranienne de Qeshm , a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables américains. Certains de ces responsables ont qualifié ces frappes de « défensives », visant à empêcher l’Iran d’avoir la liberté d’attaquer des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

« Cette information a réintroduit une certaine prime de risque dans le prix du pétrole. Alors que les marchés commençaient tout juste à anticiper une voie plus diplomatique, ce rappel de l’activité militaire en cours a inversé la tendance », a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

Toutefois, l’incapacité des cours à conserver ces gains suggère qu’une prime de risque géopolitique substantielle est déjà intégrée dans les cours du pétrole, a déclaré Priyanka Sachdeva, responsable de l’analyse de marché chez Phillip Nova.

« À moins de preuves concrètes d’une nouvelle perturbation des approvisionnements physiques ou des infrastructures énergétiques critiques, les nouvelles à elles seules pourraient avoir du mal à soutenir une nouvelle remontée des cours. »

Par ailleurs, Téhéran a déclaré lundi que les contacts entre l’Iran et les États-Unis visant à mettre fin à leur guerre se poursuivaient , après que plusieurs jours de pourparlers entre l’Iran et des médiateurs qatariens se sont soldés par des propositions modifiées, mais sans percée décisive.

Trump a semé le doute lundi quant à sa volonté de donner suite à sa menace de reprendre les frappes militaires contre l’Iran et a déclaré qu’un accord avec Téhéran pourrait voir le jour .

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a débuté fin février, a fortement réduit le trafic dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitait auparavant environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut et en gaz naturel.

La guerre avec l’Iran est l’une des principales causes de la hausse des prix de l’essence qui pèse sur les électeurs, et Trump subit des pressions pour mettre fin au conflit.

Le Brent a clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, en raison des craintes que le conflit au Moyen-Orient ne s’intensifie à nouveau après les élections de mi-mandat américaines de mardi.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, avait accordé au gouvernement certaines autorités pour mener des négociations de paix.

Par ailleurs, les États-Unis réuniront les délégations ukrainienne et russe à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre afin de discuter de la fin de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine , des accords de sécurité d’après-guerre et de la désescalade.