Le prix du pétrole progresse après des attaques contre des navires près du détroit d'Ormuz

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* Un pétrolier battant pavillon saoudien endommagé près d'Ormuz après qu'un méthanier a été touché, selon des sources

* L'Arabie saoudite envisage l'extension d'un oléoduc vers la mer Rouge, selon certaines sources

* La Société Générale prévoit que le marché pétrolier passera en excédent fin 2026

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont augmenté mardi après que des informations faisant état d’attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz ont ravivé les craintes de perturbations du trafic maritime sur cette voie de transit énergétique cruciale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 61 cents, soit 0,85%, à 72,60 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a progressé de 49 cents, soit 0,71%, à 69,04 dollars le baril à 11h40 GMT.

« Le fait qu'un navire ait été visé par des tirs dans le détroit d’Ormuz est le thème dominant ce matin », a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank. « Cela réintroduit une certaine prime de risque géopolitique dans les cours. Ce n’est pas énorme par rapport à ce que nous avons connu par le passé, mais c’est le principal moteur de la hausse sur le marché. »

« Ainsi, en cas de nouvelle escalade, le niveau de 75 dollars serait le prochain objectif naturel, avant celui des 80 dollars. » Un méthanier qatari et un pétrolier battant pavillon saoudien ont été endommagés près du détroit d’Ormuz , ont indiqué mardi des sources, après des informations selon lesquelles les Gardiens de la révolution iranienne auraient tiré des missiles sur des navires dans cette voie navigable pendant la nuit. Les négociations visant à conclure un accord définitif entre Téhéran et Washington n’auront pas lieu si les menaces américaines se poursuivent, a déclaré mardi le ministre iranien des Affaires étrangères, à la suite de la menace du président américain Donald Trump de « finir le travail » si aucun accord n’était conclu. Les investisseurs suivent de près les négociations entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que leurs implications pour le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, qui, avant le début de la guerre en Iran, acheminait un cinquième de l’approvisionnement quotidien mondial en pétrole et en GNL.

La Société Générale a indiqué que le marché pétrolier devrait passer d’un déficit à un excédent fin 2026 et tout au long de 2027, la croissance de l’offre dépassant celle, plus modérée, de la demande.

La banque a revu à la baisse ses prévisions de prix du pétrole, les ramenant à 75 dollars le baril pour le quatrième trimestre 2026 (contre 83 dollars précédemment) et à une moyenne de 73 dollars le baril en 2027 (contre 79 dollars), ajoutant que les stocks devraient se reconstituer progressivement, même si la volatilité devrait rester élevée. L’Arabie saoudite envisage d’augmenter la capacité de son oléoduc vers la côte ouest de la mer Rouge, ont indiqué cinq sources proches du dossier, ce qui permettrait au royaume, et éventuellement à ses voisins, de transporter davantage de pétrole sans passer par le détroit d’Ormuz. L'appétit pour le brut saoudien reste limité, car même après la plus forte baisse de prix enregistrée depuis plus de deux décennies pour le pétrole brut saoudien vendu à l'Asie, certains approvisionnements concurrents du Golfe restent moins chers. Mardi également, l’armée de Kyiv a déclaré que des drones ukrainiens avaient frappé huit pétroliers appartenant à la « flotte fantôme » russe, composée de navires vieillissants utilisés pour contourner les sanctions, qui livraient du carburant en Crimée pendant la nuit.