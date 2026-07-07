Hélicoptères H125 : les douanes et gardes-frontières des Etats-Unis se tournent encore vers les "Ecureuils" d'Airbus

Déjà livrés à 16 exemplaires en 2020 à la US Custom and Border Protection, les H125 (autrefois AS350) ont fait l'objet d'une nouvelle commande, dont le chiffrage dépasserait les 100 millions de dollars.

Un hélicoptère H125, au-dessus du circuit d'Austin (Texas), en octobre 2025 (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARK THOMPSON )

Airbus a annoncé mardi 7 juillet avoir reçu une commande de 10 hélicoptères H125 supplémentaires de la part du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Airbus Helicopters avait livré en 2020 à cette même administration 16 premiers appareils de ce type. Ils sont assemblés à Colombus, dans le Mississippi (sud).

Flotte d'Ecureuils et Black Hawk

"Ces appareils serviront aux opérations aériennes et maritimes pour soutenir des missions critiques de maintien de l'ordre, de sécurité de la frontière et de sécurité publique dans tous les États-Unis", a indiqué Airbus.

Un média américain spécialisé dans les marchés publics, GovCon Wire, évoquait fin 2025 un contrat de "plus de 100 millions de dollars". La Douane et Protection des frontières américaine (CBP) a un autre fournisseur d'hélicoptères, l'américain Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, avec ses UH-60 Black Hawk.