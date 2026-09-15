Le prix du pétrole clôture en hausse de 3 dollars en raison des perturbations à Yanbu et des annulations de cargaisons saoudiennes

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(Mise à jour avec les cours de clôture et un nouveau record pour le diesel; ajout d’informations sur Yanbu et mise à jour du rapport de Chris Wright)

* L'Arabie saoudite informe ses clients européens que les cargaisons prévues fin septembre sont annulées

* Le trafic de navires de marchandises transitant par le détroit d’Ormuz tombe à quatre lundi

* Les contrats à terme américains sur le diesel et les écarts de prix clôturent à des niveaux records alors que les attaques entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent

* Le WTI surpasse les gains du Brent alors que les opérateurs se tournent vers le brut américain comme alternative

par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de 3 dollars mardi après que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut au centre d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons à des clients européens, renforçant les craintes que les perturbations sur une voie d’exportation pétrolière cruciale puissent persister pendant des semaines.

Mardi, les hausses des contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ( CLc1 ) ont dépassé celles du Brent, les craintes d’une aggravation des problèmes d’approvisionnement en Arabie saoudite ayant poussé les investisseurs à se tourner massivement vers le brut américain comme alternative.

Le Brent a terminé en hausse de 3,07 dollars, soit 2,9 %, à 108,75 dollars le baril, tandis que le WTI a clôturé en hausse de 4,44 dollars, soit 4,38 %, à 105,83 dollars le baril. Les deux contrats ont clôturé à leur plus haut niveau depuis le 19 mai.

Le port de Yanbu a pris une importance considérable pour l’approvisionnement mondial depuis que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a entraîné la fermeture du détroit d’Ormuz, une voie maritime cruciale par laquelle transitait un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

La guerre a contraint l’Arabie saoudite à réacheminer son pétrole brut vers l’ouest via l’oléoduc Est-Ouest, long d’environ 1 200 kilomètres, qui achemine le pétrole de l’est vers Yanbu, sur la côte ouest, permettant ainsi aux exportations de passer par la mer Rouge sans que les pétroliers ne traversent le détroit.

Cependant, les attaques menées vendredi contre l’oléoduc Est-Ouest par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont contraint le royaume, premier exportateur mondial de pétrole brut, à fermer cette voie d’exportation essentielle.

Les craintes concernant l'approvisionnement se sont intensifiées après que les forces houthistes ont lancé lundi de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite, tandis que les États arabes du Golfe ont reporté les discussions prévues avec l'Iran.

Mardi, des sources du secteur maritime ont indiqué à Reuters que les chargements de pétrole au terminal d'exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus . Cette information fait suite à des déclarations selon lesquelles Riyad aurait informé ses clients européens que certaines livraisons de brut prévues fin septembre seraient annulées.

Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates, a déclaré que l’annulation de certaines livraisons de brut saoudien vers l’Europe avait renforcé les anticipations selon lesquelles les raffineurs européens se tourneraient vers les approvisionnements américains, contribuant ainsi à faire remonter le WTI par rapport au Brent.

Les opérateurs ont acheté des contrats à terme sur le WTI, pariant que les perturbations des exportations saoudiennes dureraient plus longtemps que prévu, a expliqué M. Lipow. Comme les raffineurs américains peuvent facilement passer d’une qualité de brut à une autre, la demande de brut «doux» tel que le WTI pourrait augmenter, ce qui soutiendrait davantage les prix, a-t-il ajouté.

PERTURBATIONS EN LIBYE

En Libye, indépendamment du conflit avec l’Iran, la National Oil Corporation (NOC) a annoncé que l’exploitation de trois champs pétroliers avait été suspendue après que des membres de la Garde des installations pétrolières en grève ont fermé une vanne sur l’oléoduc d’exportation de brut Hamada-Zawiya.

La Garde a averti que cette interruption pourrait s’étendre si ses revendications n’étaient pas satisfaites. La NOC a déclaré qu’elle pourrait invoquer la force majeure si la vanne restait fermée ou si d’autres gisements étaient contraints d’arrêter leur production.

Par ailleurs, la poursuite des attaques contre les infrastructures énergétiques en Russie et en Ukraine a propulsé les contrats à terme américains sur le diesel HOc1 et les marges de raffinage du diesel HOc1-CLc1 à des niveaux records à la clôture.

“ Les nouvelles attaques des Houthis visant l’Arabie saoudite pourraient influencer les anticipations des investisseurs sur le marché pétrolier quant à la gravité et à la durée du conflit ”, a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

Selon des acheteurs et des traders, l’Arabie saoudite pourrait épuiser en quelques jours ses stocks de brut disponibles à l’exportation, à moins que l’oléoduc Est-Ouest ne reprenne ses activités. La frappe contre cet oléoduc menace jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Goldman Sachs a indiqué dans une note que les dernières estimations concernant la durée des réparations allaient de “ très bientôt ” à huit semaines.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré mardi à CNBC que le pétrole devrait circuler à nouveau dans l’oléoduc Est-Ouest, d’une importance vitale pour l’Arabie saoudite, d’ici quelques jours.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT S'ACCENTUENT

Les attaques contre les infrastructures pétrolières ont marqué une escalade significative du conflit et accru la probabilité que le Brent dépasse les 120 dollars le baril, a déclaré Goldman Sachs, citant un scénario dans lequel la production moyenne de pétrole du Golfe en 2027 resterait inférieure de 4 millions de barils par jour aux niveaux d’avant-guerre.

Le trafic de navires transportant des matières premières dans le détroit d’Ormuz est tombé à quatre lundi, contre dix la veille, selon les données préliminaires publiées mardi par Kpler.

La Russie a frappé mardi des stations-service à Kyiv et l'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe, les belligérants poursuivant leurs frappes contre les cibles énergétiques de l'autre camp malgré l'annonce par le président américain Donald Trump qu'ils avaient convenu d'y mettre fin.

La moitié des six principales raffineries russes de diesel ont été contraintes de réduire considérablement, voire d’arrêter complètement, leur production en septembre en raison des dégâts subis lors d’attaques de drones, selon les calculs de Reuters basés sur les données fournies par les acteurs du marché des carburants.