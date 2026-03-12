 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 15:58

Une plateforme pétrolière offshore dans le champ pétrolier de Bouri, au large de la Libye

Une plateforme pétrolière offshore dans le champ pétrolier de Bouri, au large de la Libye

Le ‌prix du pétrole Brent a ​de nouveau dépassé jeudi la barre symbolique des 100 dollars le ​baril, alors que le conflit au Moyen-Orient ​ne montre aucun ⁠signe d'apaisement et que l'Iran ‌a une nouvelle fois frappé des pétroliers dans la ​région.

Il ‌avance de 8,84% à 100,11 ⁠dollars le baril vers 15h25 GMT, tandis que le brut ⁠léger américain (West ‌Texas Intermediate, WTI) prend 9,21% ⁠à 95,29 dollars

Le Brent ‌avait déjà atteint ce ⁠prix plus tôt dans la ⁠journée, avant ‌de repasser en dessous.

Mojtaba Khamenei a ​déclaré ‌dans son premier message public en tant que nouveau ​guide suprême iranien, lu jeudi à la ⁠télévision d'Etat, que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
99,80 USD Ice Europ +6,59%
Pétrole WTI
95,37 USD Ice Europ +7,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:09

    esperons que des drones ne viendrons pas a merignac ou se trouvent concentre thales sarfan dassault etc

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank