Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril

Une plateforme pétrolière offshore dans le champ pétrolier de Bouri, au large de la Libye

Le ‌prix du pétrole Brent a ​de nouveau dépassé jeudi la barre symbolique des 100 dollars le ​baril, alors que le conflit au Moyen-Orient ​ne montre aucun ⁠signe d'apaisement et que l'Iran ‌a une nouvelle fois frappé des pétroliers dans la ​région.

Il ‌avance de 8,84% à 100,11 ⁠dollars le baril vers 15h25 GMT, tandis que le brut ⁠léger américain (West ‌Texas Intermediate, WTI) prend 9,21% ⁠à 95,29 dollars

Le Brent ‌avait déjà atteint ce ⁠prix plus tôt dans la ⁠journée, avant ‌de repasser en dessous.

Mojtaba Khamenei a ​déclaré ‌dans son premier message public en tant que nouveau ​guide suprême iranien, lu jeudi à la ⁠télévision d'Etat, que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)