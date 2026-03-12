L'Europe finit dans le rouge, plombée par le Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, la poursuite du conflit au Moyen-Orient pénalisant toujours ‌les marchés d'actions tandis que les prix du pétrole restent élevés, oscillant autour de 100 dollars le baril.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,71% à 7.984,44 points. À Francfort, le Dax a reculé de ​0,29% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 0,88%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,62% et le Stoxx 600 a reculé de 0,66%.

Le baril de Brent a oscillé de nouveau autour des 100 dollars jeudi, le conflit ne montrant aucun signe d'apaisement alors que le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré que le détroit d'Ormuz devait rester fermé ​pour faire pression sur les États-Unis et Israël.

Le Brent grimpe de 8,1% à 99,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 8,79% à 94,92 dollars.

"La seule façon de voir les prix du pétrole baisser durablement est de rétablir le flux ​de pétrole via le détroit d'Ormuz", ont souligné les analystes d'ING. "Si cela n'est pas le cas, les ⁠sommets du marché ne seront pas encore atteints."

La crainte d'une flambée de l'inflation causée par la situation au Moyen-Orient, qui pourrait affecter les perspectives de politique monétaire, a pris le pas ‌sur l'aspect refuge des marchés obligataires, poussant les rendements à la hausse à l'échelle mondiale depuis le début du conflit fin février.

VALEURS

Les banques européennes ont enregistré jeudi la pire performance sectorielle du Stoxx 600, le compartiment perdant 3,53%. À Paris, BNP Paribas et Société Générale ont reculé de plus de 4% et 3% respectivement.

L'action ​Abivax a gagné 6% jeudi après avoir bondi de 17% à la suite ‌de la publication d'informations de presse faisant état d'un possible rachat par le laboratoire britannique AstraZeneca. Le groupe biotechnologique français a toutefois démenti ces ⁠rumeurs.

Zalando a grimpé jeudi de 9,5%, après que le détaillant de mode en ligne européen a annoncé prévoir une augmentation de son bénéfice d'exploitation pour 2026 et lancer un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 300 millions d’euros.

Le titre Leonardo a gagné 5,69% après que le groupe de défense italien a déclaré être "sur la voie d'une forte croissance" et s'attendre à une nouvelle hausse du chiffre d'affaires, des commandes ⁠et du bénéfice cette année.

À WALL STREET

À ‌l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 1,10%, le Standard & Poor's 500 baisse de 1,11% et le Nasdaq Composite abandonne 1,38%.

De l'autre côté de ⁠l'Atlantique, le secteur financier souffre aussi. Morgan Stanley perd plus de 3%, après avoir limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privés, à l'instar de Blackstone et BlackRock plus tôt ce mois-ci. ‌JPMorgan Chase a réduit jeudi la valeur de certains prêts accordés à des fonds de crédit privés.

CHANGES

Le dollar s'appécie face à l'euro pour la troisième journée consécutive, se rapprochant ⁠de ses plus hauts niveaux cette année.

Le dollar gagne 0,44% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,42% ⁠à 1,1518 dollar.

"Ce qui prime aujourd'hui, c'est le gaz ‌et le pétrole, et la zone euro est très exposée à ces facteurs. On assiste donc à une vente massive de l'euro", a déclaré Lefteris Farmakis, stratège chez Barclays.

TAUX

Les rendements obligataires poursuivent leur hausse, ​poussés par les craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse ‌de 4,3 points de base à 4,2492%. Le deux ans gagne 9,2 points de base à 3,7281%.

"Les conséquences inflationnistes et budgétaires d'une guerre prolongée nous incitent à la prudence face à la faiblesse persistante des bons du Trésor, sans perspective ​claire de sortie du conflit", ont déclaré les stratèges de BMO Capital Markets.

Goldman Sachs a revu le calendrier qu'il prévoyait initialement sur les baisses de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), citant un risque croissant d'une résurgence de l'inflation liée à la guerre en Iran.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a terminé quasi stable à 2,9354%. Le deux ans a clos en légère baisse à ⁠2,3863%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont diminué aux États-Unis lors de la semaine au 7 mars, à 213.000, contre 214.000 (révisé de 213.000) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage.

Trois instituts de recherche ont déclaré jeudi que la reprise économique allemande ne ralentira que légèrement cette année, à condition que les prix de l'énergie, poussés à la hausse par la guerre en Iran, se stabilisent dans les mois à venir.

L'Ifo prévoit une croissance de 0,8% en 2026, conformément à ses prévisions de décembre dernier. L'IfW a revu à la baisse de 0,2 point de pourcentage sa prévision pour la ramener à 0,8%, tandis que le RWI a abaissé de 0,1 point sa prévision et table désormais sur 0,9%.

À SUIVRE LE 13 MARS :

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)