De Blue Owl à First Brands, une série de secousses frappe le crédit privé

Le site internet de Blue Owl. (Crédits: Adobe Stock)

Les investisseurs se préparent à une avalanche de mauvaises nouvelles après qu'une série de difficultés de crédit ces dernières semaines a de nouveau attiré l'attention sur le marché du crédit privé, dont la valeur est estimée à environ 2.000 milliards de dollars.

La confiance des investisseurs était déjà ébranlée par des doutes liés aux valorisations et à la transparence, ainsi que par des situations spécifiques telles que la faillite du fournisseur de pièces automobiles First Brands, dans laquelle certains acteurs du crédit privé étaient exposés.

Les analystes n'oublient pas l'avertissement lancé en octobre par Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , selon lequel "d'autres cafards" rôdent sur le marché du crédit, même si les problèmes ne semblent pas être systémiques à ce jour.

Les actions des sociétés de capital-investissement et des gestionnaires d'actifs alternatifs sont également sous pression, dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les valorisations des entreprises de logiciels qu'elles détiennent et auxquelles elles prêtent de l'argent, alors que des doutes subsistent quant à la menace que l'intelligence artificielle (IA) pourrait représenter pour le modèle économique de ce secteur.

Ci-dessous une liste de tous les points conflictuels récents sur les marchés du crédit :

BLUE OWL OWL.N :

Le gestionnaire d'actifs alternatifs, qui disposait de plus de 300 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre, a annoncé en février qu'il vendrait 1,4 milliard de dollars d'actifs répartis dans trois fonds, reverserait une partie du produit de la vente à certains investisseurs et rembourserait une partie de sa dette.

Il a définitivement éliminé la possibilité pour les investisseurs du véhicule le plus petit, principalement des particuliers fortunés, de retirer des fonds chaque trimestre.

En novembre, le groupe a annoncé un plan visant à fusionner la société cotée en Bourse Blue Owl Capital Corp OBDC.N avec la société de développement commercial non cotée Blue Owl Capital Corp II.

Cependant, la décision d'empêcher les investisseurs du fonds non coté de récupérer leur capital jusqu'à la finalisation de la fusion a pesé sur son action et a finalement entraîné l'annulation du projet.

BLACKROCK, BLACKSTONE ET MORGAN STANLEY :

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a annoncé vendredi dernier avoir limité les retraits d'un fonds phare face à une forte augmentation des retraits.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a révélé le 2 mars que son fonds de crédit privé BCRED avait connu une forte augmentation des demandes de retraits au cours du premier trimestre.

Morgan Stanley MS.N a pour sa part annoncé mercredi avoir également limité les rachats sur l'un de ses fonds après que les investisseurs ont cherché à retirer près de 11% des actions en circulation.

JPMorgan JPM.N a déprécié la valeur de certains prêts accordés à des fonds de crédit privé après avoir examiné l'impact des turbulences du marché sur les sociétés de logiciels, ont déclaré mercredi deux sources proches du dossier.

FIRST BRANDS :

Le fabricant américain de pièces automobiles s'est déclaré en faillite en septembre 2025 après avoir révélé des dettes dépassant les 10 milliards de dollars, ce qui a entraîné l'effondrement d'une entreprise dont la détérioration financière rapide a choqué les investisseurs obligataires.

La banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N et la banque suisse UBS UBSG.S ont depuis mis au jour une exposition de plusieurs millions de dollars à First Brands.

Western Alliance WAL.N a poursuivi Jefferies pour ne pas avoir remboursé les 126,4 millions de dollars qu'il lui devait au titre de prêts liés au fournisseur de pièces automobiles.

D'autres institutions financières importantes ont également été impliquées dans cette faillite.

MARKET FINANCIAL SOLUTIONS :

Le secteur bancaire américain a également été secoué fin février par l'implosion du prêteur immobilier britannique Market Financial Solutions (MFS).

Cet effondrement a fait chuter les actions de Barclays BARC.L et Jefferies, et accéléré une vague de ventes plus large dans les sociétés financières et les gestionnaires d'actifs alternatifs.

TRICOLOR :

Spécialiste du crédit auto subprime, Tricolor a déposé une demande de mise en faillite en septembre, avec plus d'un milliard de dollars d'actifs et plus d'un milliard de passif, et plus de 25.000 créanciers.

Cette faillite a eu lieu après que la banque Fifth Third Bancorp FITB.O a déclaré le même mois qu'elle allait procéder à une importante dépréciation comptable, comprise entre 170 et 200 millions de dollars, au troisième trimestre en raison d'"activités frauduleuses externes présumées".

JPMorgan Chase a également subi une charge de 170 millions de dollars liée à cette affaire. Le directeur général de la banque américaine qualifié l'exposition du groupe de "moment peu glorieux" et a déclaré qu'il révisait ses contrôles des risques.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore, avec la contribution d'Arasu Kannagi Basil; version française Diana Mandia)