Le prix du pétrole bondit de plus de 3 dollars alors que les chargements saoudiens sont suspendus et que les interruptions d'approvisionnement en Libye attisent les craintes concernant l'offre

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(Mise à jour des prix, étape importante pour les contrats à terme sur le diesel; ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 8, et d'un rapport du secrétaire américain à l'Énergie au paragraphe 13)

* L'Arabie saoudite informe ses clients européens de l'annulation des cargaisons prévues fin septembre

* Le trafic de navires de marchandises transitant par le détroit d’Ormuz tombe à quatre lundi

* Les contrats à terme sur le diesel américain frôlent des niveaux records alors que les attaques entre la Russie et l’Ukraine se poursuivent

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par Siddharth Cavale et Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 3 dollars mardi après que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de pétrole au port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus, et que la Libye avait interrompu l’exploitation de trois gisements pétroliers, renforçant les craintes que les perturbations sur les principales voies d’approvisionnement en pétrole ne persistent pendant plusieurs semaines.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 3,49 dollars, soit 3,3%, à 109,20 dollars le baril à 13 h 20 (heure de l’Est) (17 h 20 GMT), tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont progressé de 5,08 dollars, soit 5,01%, à 106,46 dollars le baril.

Si ces hausses se confirment, les deux contrats sont en passe d’enregistrer leur plus haut niveau de clôture depuis près de quatre mois.

Les inquiétudes concernant l’approvisionnement se sont intensifiées après que les forces houthistes soutenues par l’Iran au Yémen ont lancé lundi de nouvelles attaques contre l’Arabie saoudite, tandis que les États arabes du Golfe ont reporté les discussions prévues avec l’Iran.

Ces dernières frappes font suite à une attaque des Houthis vendredi contre l’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite, qui a contraint le royaume, premier exportateur mondial de brut, à fermer cette voie d’exportation essentielle.

Soulignant encore davantage les risques liés à l’approvisionnement, des sources du secteur maritime ont indiqué mardi à Reuters que les chargements de pétrole au terminal d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus . Cette information fait suite à des déclarations selon lesquelles Riyad aurait informé ses clients européens que certaines livraisons de brut prévues fin septembre seraient annulées.

Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates, a déclaré que l’annulation de certaines livraisons de brut saoudien vers l’Europe avait renforcé les anticipations selon lesquelles les raffineurs européens se tourneraient vers les approvisionnements américains, contribuant ainsi à faire remonter le WTI par rapport au Brent.

Les opérateurs ont acheté des contrats à terme sur le WTI, pariant que les perturbations des exportations saoudiennes dureraient plus longtemps que prévu, a expliqué Lipow. Comme les raffineurs américains peuvent facilement passer d’une qualité de brut à une autre, la demande en brut « doux » tel que le WTI pourrait augmenter, ce qui soutiendrait davantage les prix, a-t-il ajouté.

En Libye, indépendamment du conflit avec l’Iran, la National Oil Corporation (NOC) a indiqué que l’exploitation de trois champs pétroliers avait été suspendue après que des membres de la Garde des installations pétrolières, en signe de protestation, ont fermé une vanne sur l’oléoduc d’exportation de brut Hamada-Zawiya.

La Garde a averti que cette interruption pourrait s’étendre si ses revendications n’étaient pas satisfaites. La NOC a déclaré qu’elle pourrait invoquer la force majeure si la vanne restait fermée ou si d’autres champs étaient contraints d’arrêter leur production.

Par ailleurs, la poursuite des attaques contre les infrastructures énergétiques en Russie et en Ukraine a propulsé mardi les contrats à terme américains sur le diesel HOc1 à leur plus haut niveau intrajournalier depuis plus de quatre ans, les mettant en passe d’enregistrer une clôture record.

« Les nouvelles attaques des Houthis visant l’Arabie saoudite pourraient influencer les anticipations des investisseurs sur le marché pétrolier quant à la gravité et à la durée du conflit », a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

L'Arabie saoudite pourrait épuiser d'ici quelques jours son brut disponible à l'exportation, à moins que l'oléoduc Est-Ouest ne reprenne ses activités, selon des acheteurs et des négociants. La frappe contre cet oléoduc menace jusqu'à 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a toutefois déclaré mardi à CNBC que le pétrole devrait circuler à nouveau dans l'oléoduc Est-Ouest, d'une importance vitale pour l'Arabie saoudite, d'ici quelques jours.

Goldman Sachs a indiqué dans une note que les dernières estimations concernant la durée des réparations allaient de “très bientôt” à huit semaines.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT S'ACCENTUENT

Les attaques contre les infrastructures pétrolières ont marqué une escalade significative du conflit et accru la probabilité que le Brent dépasse les 120 dollars le baril, a déclaré Goldman Sachs, citant un scénario dans lequel la production moyenne de pétrole du Golfe en 2027 resterait inférieure de 4 millions de barils par jour aux niveaux d’avant-guerre.

du trafic de navires transportant des matières premières dans le détroit d’Ormuz a chuté à quatre lundi, contre dix la veille, selon les données préliminaires publiées mardi par Kpler.

La Russie a frappé mardi des stations-service à Kyiv et l’Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe, les belligérants poursuivant leurs frappes contre les cibles énergétiques de l’adversaire malgré l’annonce par le président américain Donald Trump qu’ils avaient convenu de cesser le feu.

La moitié des six principales raffineries de diesel russes ont été contraintes de réduire considérablement, voire d’arrêter complètement, leur production en septembre en raison des dégâts subis lors d’attaques de drones, selon les calculs de Reuters basés sur les données fournies par des acteurs du marché des carburants.