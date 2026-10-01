Le prix du pétrole bondit de 4% suite à des informations faisant état d'un arrêt des exportations de carburant par la Chine et du déploiement de troupes américaines au Moyen-Orient

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(Mise à jour du titre et des cours de clôture; ajout d'une pépite, d'une référence au WSJ, d'une déclaration de Trump lors d'un point presse et des commentaires de Poutine dans les paragraphes 4 à 11)

* Les États-Unis s'apprêtent à déployer un troisième porte-avions et jusqu'à 10 000 soldats au Moyen-Orient, selon un article du WSJ

* Les raffineurs chinois suspendent les exportations de produits pétroliers vers des destinations autres que Hong Kong et Macao jusqu’à nouvel ordre, selon quatre sources

* L'administration américaine exhorte l'Allemagne et la France à puiser dans leurs stocks d'urgence de diesel, selon trois sources

* Les analystes relèvent leurs prévisions pour le prix du Brent à près de 90 dollars en 2026, selon un sondage Reuters

par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole ont bondi jeudi et ont clôturé en hausse de plus de 4 dollars le baril, après la publication d’un article indiquant que les États-Unis envoyaient davantage de soldats et de porte-avions au Moyen-Orient et que la Chine avait suspendu les exportations de produits pétroliers , attisant les craintes d’une aggravation de la pénurie mondiale de carburant.

Le nouveau contrat à terme sur le Brent de décembre, le mois de référence LCOc1 , s’est établi à 102,31 dollars le baril, en hausse de 4,37%, soit 4,28 dollars. Le contrat à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a clôturé à 92,87 dollars le baril, en hausse de 2,71%, soit 2,45 dollars.

Selon un article du Wall Street Journal, les États-Unis s’apprêtent à envoyer un troisième porte-avions et jusqu’à 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, alors que le président Donald Trump envisage de reprendre les frappes contre l’Iran après les élections de mi-mandat américaines.

Donald Trump a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche, avant de partir en campagne électorale, qu’il évaluait ses options concernant l’Iran.

"Je dois maintenant prendre une décision. Soit ils signent un accord très équitable, soit ils cesseront d’exister", a-t-il déclaré.

Ces propos, conjugués à la suspension des exportations de carburant par la Chine, ont contribué à une séance boursière marquée par la volatilité. Les cours du pétrole ont d'abord reculé de 1% , avant de rebondir après que Reuters eut rapporté que les raffineurs chinois avaient suspendu les exportations de produits pétroliers vers des destinations autres que Hong Kong et Macao jusqu'à nouvel ordre, citant quatre sources proches du dossier.

"L’interdiction chinoise d’exporter laisse entrevoir des inquiétudes quant à la disponibilité des produits sur le marché intérieur", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, ajoutant qu’il restait à voir si ces mesures favoriseraient une hausse des importations de brut après les récentes baisses des stocks chinois de brut et de carburants.

Alors que les approvisionnements en brut continuent d’arriver sur le marché, le diesel et d’autres produits raffinés restent rares suite aux dégâts subis par les infrastructures de raffinage dans le Golfe et en Russie.

Les stocks mondiaux de diesel sont déjà limités depuis que la Russie, l’un des principaux exportateurs de ce carburant, a interdit les exportations jusqu’en octobre. Selon des acteurs du secteur, les pénuries ne devraient pas prendre fin avant l’année prochaine.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne fournirait pas de diesel aux marchés énergétiques mondiaux tant que les sanctions contre Moscou ne seraient pas levées.

"L’impact des restrictions chinoises sur les exportations de carburant ne sera pas aussi important que la perte des exportations de produits pétroliers raffinés en provenance de Russie et du Moyen-Orient. Cependant, cela constitue une source supplémentaire de tension sur les marchés mondiaux des carburants, alors que l’offre est déjà fortement limitée", a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

Pour atténuer cette pression, le groupe de travail de l’Union européenne sur l’énergie se réunira vendredi afin de discuter d’une éventuelle mise en circulation des stocks de diesel, ont indiqué jeudi deux diplomates de l’UE à Reuters.

Des sources ont indiqué à Reuters que l’administration Trump avait demandé à l’Allemagne et à la France de puiser dans leurs stocks d’urgence de gazole , sous peine de se voir imposer une éventuelle interdiction des exportations américaines de gazole.

ZOOM SUR LA DIPLOMATIE

Dans le même temps, les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre en Iran ont été relativement discrets ces derniers temps, alors que les attaques se poursuivent.

Mardi, trois pétroliers battant pavillon libérien ont été touchés par des projectiles non identifiés alors qu’ils transitaient par le détroit d’Ormuz, a indiqué mercredi le service de renseignement maritime Marisks dans un rapport.

L’Iran prépare une riposte plus large et plus musclée si les États-Unis reprennent leurs attaques militaires à grande échelle, ont indiqué des sources, tout en poursuivant une offensive diplomatique que les responsables iraniens jugent en privé peu susceptible d’aboutir.

Les perturbations persistantes sur les marchés mondiaux du pétrole et des carburants ont incité les analystes à relever leurs prévisions moyennes concernant le prix du Brent pour 2026 à 89,05 dollars le baril, bien qu’ils aient noté des signes d’une amélioration progressive des exportations en provenance du Moyen-Orient.

L’Arabie saoudite a repris mardi les chargements de pétroliers à Yanbu, après avoir remis en service son oléoduc Est-Ouest.

Par ailleurs, Goldman Sachs a estimé que les exportations de pétrole du Golfe, y compris les "exportations fantômes" impliquant des navires dont les transpondeurs de localisation sont désactivés, avaient retrouvé un niveau de 23,3 millions de barils par jour au cours de la semaine dernière, ce qui correspond à leur moyenne pour 2025, les exportations ayant doublé en septembre, a indiqué la banque dans une note publiée mardi.