Vol flydubai: Netanyahu pointe "un endoctrinement islamiste" du copilote

Des passagers d'un vol flydubai dérouté après leur atterrissage à l'aéroport de Tel Aviv en Israël, le 30 septembre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Que s'est-il passé à bord du vol flydubai? Les Émirats arabes unis ont ouvert jeudi une enquête sur une possible piste "terroriste", Israël pointant "un endoctrinement islamiste" du copilote soupçonné d'avoir voulu provoquer un crash.

Au lendemain de l'atterrissage en urgence en Arabie saoudite de l'avion qui se rendait à Tel-Aviv, avec à son bord 174 personnes, dont 166 Israéliens selon les médias, le profil et les motivations du suspect restent flous.

D'après le récit de voyageurs, il a poignardé le commandant de bord pour faire s'écraser l'avion, provoquant une soudaine perte d'altitude, avant que des passagers ne se ruent dans le cockpit pour le maîtriser.

S'exprimant pour la première fois sur cette affaire, les autorités saoudiennes ont confirmé jeudi que le copilote avait attaqué son collègue au cours du vol, sans donner plus d'informations sur ses motifs. Elles ont précisé que le suspect avait été transféré aux Emirats arabes unis.

Les "héros" du vol

En Israël, "les héros" qui ont maîtrisé le copilote ont été salués dans la rue, sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, un rare moment d'union dans un pays ultra-divisé à l'approche des législatives.

Avec l'équipage de la compagnie émiratie, ils ont empêché un désastre d'ampleur potentiellement "mondiale", a estimé le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, venu les accueillir à l'aéroport.

Parmi eux Yaniv Hayoun, un plombier, qui a raconté avoir bouté le copilote hors du cockpit, avant de redresser l'avion grâce à des notions de pilotage acquises en regardant la télévision. Sa photo, en tenue tachée du sang de l'assaillant, fait jeudi la une de plusieurs journaux.

Il recevra le Prix présidentiel pour l'héroïsme citoyen, l'une des plus hautes distinctions civiles, aux côtés de quatre autres passagers: une femme, "la première" à avoir alerté, deux autres hommes qui ont maîtrisé le suspect, et un dentiste qui aurait prodigué des soins d'urgence au pilote, selon la présidence.

L'Inde a elle rendu hommage à son pilote: "le commandant Smit Machchhar est un HEROS", a écrit sur X le chef du gouvernement indien, Narendra Modi. Transféré d'Arabie saoudite vers les Émirats, il est en "bonne santé et se rétablit bien", selon l'ambassade à Abou Dhabi.

"Suicidaire"

Place désormais à l'enquête: le procureur général des Emirats arabes unis, cité par un média d'Etat, a annoncé son ouverture afin de déterminer "dans quelle mesure l'incident est lié à une activité ou une intention terroriste".

L'avion flydubai Boeing 737 MAX 8 sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv le 30 septembre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Sans attendre, Israël a dénoncé mercredi une "tentative d'attentat terroriste jihadiste", visant notamment les Emirats et les accords d'Abraham qui ont normalisé les relations entre les deux pays en 2020.

Selon M. Netanyahu, qui n'a pas écarté la possibilité d'un acte lié à des problèmes psychiatriques, le copilote, de nationalité omanaise, "avait subi un endoctrinement islamiste radical".

"Il a crié +"Tuez-moi tuez-moi+, d'accord. Alors il est clair qu'il était suicidaire (...) Il est clair qu'il comptait faire s'écraser l'avion", a-t-il dit sur la chaîne américaine Fox News.

"Nous pourrions nous retrouver aujourd'hui face à une tragédie comparable à celle du 11-Septembre, avec des corps éparpillés dans le désert".

Le dirigeant israélien a pointé "une faille" sécuritaire par rapport à "des restrictions interdisant d'employer des pilotes originaires de pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec Israël".

"Hospitalité saoudienne"

Flydubai a appelé de son côté à "s'abstenir de toute spéculation prématurée", soulignant que les raisons de l'altercation entre les deux pilotes étaient à ce stade "inconnues".

La compagnie a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël pendant la durée de l'enquête.

A leur arrivée à Tel-Aviv mercredi soir, des passagers ont décrit un vol cauchemardesque.

"On a entendu des cris dans l'avion. Après, ils ont ouvert le cockpit et on a vu du sang, et que quelqu'un avait poignardé le pilote avec un couteau", a témoigné une passagère auprès de la télévision israélienne, d'autres décrivant une soudaine perte d'altitude.

Selon Flightradar24, l'appareil a chuté de près de 34.000 à moins de 17.000 pieds en une minute, soit quelque 5.000 mètres.

Dans une vidéo tournée à bord, un homme apparaît la tête ensanglantée et appelle à l'aide alors que l'avion s'apprête à se poser en Arabie saoudite, pays qui n'entretient aucune relation diplomatique officielle avec Israël.

"On a été chaleureusement accueillis. Ils ont tout fait pour qu'on se sente comme chez nous, comme des invités", a de son côté raconté à l'AFP Almog Italie, commentant la prise en charge des voyageurs par les autorités saoudiennes.

Un passager salue "l'hospitalité saoudienne", a titré Arab News.