Mexique : attaque à l'arme blanche dans une école, un mort et trois blessés

Des membres de la Garde nationale et des soldats devant une école, après une attaque qui a fait un mort et trois blessés à Torreón, au Mexique, le 1er octobre 2026 ( AFP / STRINGER )

Deux jeunes de 18 ans ont attaqué une école dans le nord du Mexique, tuant une directrice adjointe et blessant trois autres personnes, notamment à l'arme blanche, a annoncé jeudi le procureur local.

Les assaillants sont deux frères et anciens élèves de cet établissement, situé dans la ville de Torreon, dans l'Etat de Coahuila, frontalier des Etats-Unis, a indiqué à la presse le procureur Federico Fernandez, en dénonçant une "agression brutale".

Au moins l'un des blessés est dans un "état grave", a-t-il précisé.

Selon le procureur, les assaillants sont entrés dans l'école et s'en sont pris aux équipes administratives, puis à certains élèves. Ils ont ensuite été tous deux arrêtés.

Selon le quotidien El Universal, ils auraient menacé à leur arrivée de s'en prendre aux femmes.

Le bruit et les détonations ont alerté des habitants du quartier, qui se sont rendus sur place et sont parvenus à les maîtriser.

"D'après leurs premières déclarations, leur mobile serait lié à un ressentiment envers l’établissement", a précisé M. Fernandez.

Il n'a pas donné de détails sur l'école visée, ni sur l'âge des blessés.

Le procureur a indiqué qu'outre des armes blanches, les assaillants auraient utilisé "une sorte de pétards", mais pas des explosifs de forte puissance, et il a exclu "pour le moment" l'usage d'armes à feu.

Le cabinet fédéral de sécurité a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il collaborait avec les autorités de l'Etat de Coahuila, afin de faire la lumière sur cette attaque.

Au Mexique, pays frappé par la violence du crime organisé, les attaques dans les écoles sont plus rares qu'aux Etats-Unis voisins.

En mars, un élève de 15 ans avait été arrêté dans l'Etat du Michoacan, dans l'ouest du pays, en proie à de fortes violences. Il était accusé d'avoir tué par balle deux enseignantes dans une école privée.

Quelques heures avant l'attaque, une publication avait circulé sur les réseaux sociaux, montrant l'auteur présumé posant avec un fusil et affichant des messages liés au mouvement "incel", abréviation anglaise de "célibataires involontaires", qui promeut la haine envers les femmes.

Des hommes liés à cette mouvance ont revendiqué par le passé des attaques meurtrières dans plusieurs pays.

En septembre 2025, Lex Ashton Cañedo, un étudiant de 19 ans, avait attaqué à l'arme blanche un lycée public de Mexico, tuant un élève de 16 ans et blessant un employé.