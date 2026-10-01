Disney prévoit une restructuration de ses activités télévisuelles, selon le WSJ

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(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 2 à 7)

Walt Disney DIS.N prévoit une restructuration de son activité télévisuelle qui pourrait entraîner des centaines de licenciements et la fusion de certaines divisions, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Les entreprises du secteur des médias réduisent leurs coûts alors que le « cord-cutting » (abandon du câble) fait reculer leurs réseaux câblés et hertziens, autrefois lucratifs, tandis que le streaming n'a pas encore réussi à compenser les pertes de bénéfices.

Disney n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ce projet est mené par Debra O'Connell, présidente de Disney Entertainment Television, et pourrait ne pas être finalisé avant la fin de l'année, précise l'article.

Il s’agit de la dernière d’une série de réorganisations depuis que l’ancien directeur des parcs d’attractions, Josh D’Amaro, a pris les fonctions de directeur général en mars, selon l’article.

Cette refonte vise à réorganiser l’activité autour des clients du streaming plutôt que des marques créées il y a plusieurs décennies pour la télévision linéaire, et devrait concerner les dirigeants à la tête d’unités telles que ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals et Freeform, ajoute l’article.

L'entreprise a procédé à des suppressions d'emplois l'année dernière, notamment plusieurs centaines de postes dans ses divisions chargées du marketing cinéma et télévision, de la promotion télévisuelle, du casting et du développement, a rapporté Reuters.

Disney a déjà procédé à des suppressions d’emplois cette année dans les services marketing, chez Pixar, ABC News et ESPN, et a licencié mardi quelques centaines d’employés , principalement dans les ressources humaines et les technologies, a déclaré mardi une source à Reuters.