Wall Street clôture en petite hausse, soulagée par la détente des taux obligataires

Un opérateur à la Bourse de New York le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en légère hausse jeudi, profitant d'une accalmie sur le marché obligataire après la récente flambée des taux et d'un regain d'intérêt pour le secteur des semi-conducteurs.

L'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,19% tandis que l'indice Nasdaq et le Dow Jones ont terminé proche de l'équilibre, grappillant tous les deux 0,04%.

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