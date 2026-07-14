Le prix du pétrole atteint son plus haut niveau depuis quatre semaines alors que le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie

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* Le Brent et le WTI atteignent leur plus haut niveau depuis la mi-juin

* L'armée américaine renouvelle ses frappes contre l'Iran tandis que des pétroliers sont pris pour cible dans le détroit d'Ormuz

* Les Émirats arabes unis affirment que des missiles iraniens ont frappé des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, faisant un mort parmi les marins

(Mise à jour avec des détails et les derniers cours) par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont atteint mardi leur plus haut niveau en quatre semaines,après que les États-Unis ont réimposé un blocus naval sur l'Iran et que la reprise des attaques entre Washington et Téhéran a exacerbé les inquiétudes concernant les flux énergétiques transitant par le détroit d'Ormuz.

Le Brent a atteint son plus haut niveau depuis le 12 juin et le WTI son plus haut depuis le 16 juin – avant que les États-Unis et l’Iran ne signent, le 17 juin, un protocole d’accord visant à mettre fin au conflit.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 3,17 dollars, soit 3,81 %, à 86,47 dollars le baril à 09h41 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 progressait de 2,15 dollars, soit 2,75 %, à 80,29 dollars le baril.

« Malgré la signature du protocole d’accord et la conclusion d’un accord, cela n’a même pas duré quelques semaines. C’est donc cette inquiétude que le marché tente actuellement d’intégrer dans les cours », a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ.

« Nous pensons que le pic de l’escalade est derrière nous, mais il existe des risques de hausse des cours du pétrole si ces perturbations persistent, ce qui maintiendra les prix dans une fourchette comprise entre 85 et 90 dollars. »

Les hostilités entre les États-Unis et l’Iran se sont intensifiées cette semaine , le président américain Donald Trump ayant rétabli un blocus sur le transport maritime iranien et proposé d’imposer une redevance de 20 % pour assurer la sécurité du détroit d’Ormuz.

Cette voie navigable est une artère vitale pour le commerce mondial de l’énergie, puisqu’elle acheminait environ un cinquième des approvisionnements quotidiens mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié avant le début du conflit.

Au milieu de ces frappes, un membre d’équipage indien a été tué et huit autres blessés lorsque deux pétroliers émiratis ont été touchés par des missiles de croisière iraniens dans le détroit d’Ormuz, a indiqué le ministère de la Défense des Émirats arabes unis.

Les données maritimes de lundi ont également montré que le nombre de pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz avait chuté au cours de la dernière journée, atteignant son plus bas niveau depuis deux mois.

Citi a indiqué dans une note que la probabilité que le régime iranien se retire du protocole d’accord jusqu’après les élections de mi-mandat aux États-Unis s’était également accrue, un scénario qui entraînerait très probablement une hausse des cours du pétrole qui perdurerait plus longtemps.

Toutefois, les exportations de pétrole iraniennes se poursuivent normalement malgré l’annulation, la semaine dernière, d’une dérogation de 60 jours aux sanctions américaines sur le pétrole, a déclaré le ministre du Pétrole, Mohsen Paknejad, sur son compte Telegram officiel.

Par ailleurs, le mouvement houthiste yéménite a tiré des missiles sur l'Arabie saoudite après avoir accusé le royaume d'avoir bombardé lundi un aéroport sous son contrôle.

« Si les Houthis étendent leurs attaques aux produits pétroliers saoudiens en mer Rouge, cela pourrait générer (davantage) d'incertitudes quant aux flux de pétrole brut en provenance de la région », a déclaré Simon Wong, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, dans une note.

Par ailleurs, l’armée ukrainienne a annoncé mardi avoir frappé dans la nuit deux raffineries de pétrole russes situées dans les régions du Bachkortostan et de Krasnodar.