JPMorgan recule après avoir revu à la hausse ses prévisions de charges annuelles

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14 juillet - ** Les actions JPM.N du géant bancaire américain JPMorgan reculent de 2,4% à 326,80 dollars en pré-ouverture

** JPMorgan annonce un bénéfice de 21,2 milliards de dollars, soit 7,70 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 14,99 milliards de dollars, soit 5,24 dollars par action, pour la même période de l'année précédente

** La banque relève ses prévisions de dépenses pour 2026 à 107,5 milliards de dollars

** Les commissions de banque d'investissement ont bondi d'environ 30% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de près de 4% depuis le début de l’année