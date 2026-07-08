Le président libanais invité aux Etats-Unis le 21 juillet

La Maison blanche a invité le président libanais Joseph Aoun à se rendre aux Etats-Unis le 21 juillet, a dit mercredi à Reuters un responsable américain.
Israël et le Liban ont signé un accord-cadre à Washington le mois dernier pour mettre fin aux combats entre l'Etat hébreu et le Hezbollah.
(Steve Holland, rédigé par Enas Alashray; version française Camille Raynaud)
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