Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les valeurs des groupes liées aux puces électroniques restent à surveiller, dans un contexte de prise de bénéfices et d'inquiétudes quant à la pérennité de la reprise de ce secteur portée par l'IA.

Le géant sud-coréen Samsung a de nouveau chuté mercredi à la Bourse de Séoul.

* AIRBUS AIR.PA et et MTU AERO ENGINES MTXGn.DE prévoient de créer une coentreprise en 2027 afin de développer et de commercialiser un moteur entièrement électrique à pile à combustible à hydrogène destiné aux avions, a annoncé mardi le constructeur aéronautique.

* KERING PRTP.PA - Le groupe américain de cosmétiques Coty COTY.N a annoncé mardi être convenu de restituer la licence Gucci Beauty au groupe de luxe français pour un montant d'environ 400 millions de dollars (350,44 millions d'euros), alors qu'il cherche à lever des fonds pour réduire sa dette et investir dans ses marques phares.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi un contrat de maintenance de trains de nuit en Suède d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros.

* FORVIA FRVIA.PA - Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* JET2 JET2.L - Le voyagiste britannique a déclaré mercredi que l'apaisement des tensions géopolitiques avait entraîné une forte hausse des réservations ces dernières semaines, le nombre de passagers ayant réservé à ce jour pour la saison estivale ayant augmenté de 7,1%.

* MARKS & SPENCER MKS.L dévoilera cette année ses projets visant à accroître les retours pour ses actionnaires dans les années à venir, a déclaré mardi sa directrice financière, Alison Dolan, lors de l'assemblée générale des actionnaires.

* SANTANDER SAN.MC - La banque espagnole a réorganisé ses activités dans la région Asie-Pacifique sous une nouvelle direction, a démis de ses fonctions son responsable bancaire à Pékin et a renforcé la surveillance de ses employés, rapporte mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* VISTRY VTYV.L - Le promoteur immobilier britannique a annoncé mercredi qu'il s'attendait à enregistrer une perte avant impôts de 30 millions de livres sterling (35,07 millions d'euros) pour le premier semestre de l'exercice 2026.

La société a également déclaré que son directeur financier, Tim Lawlor, allait quitter ses fonctions pour rejoindre une autre entreprise.

* ASTRAZENECA AZN.L va obtenir une licence pour le TQC3721, un médicament expérimental développé par une filiale de Sino Biopharmaceutical 1177.HK et destiné au traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), a annoncé mercredi le laboratoire pharmaceutique chinois.

Ce dernier a également dit que sa filiale chinoise avait obtenu les droits de commercialisation de deux médicaments de la société britannique GSK GSK.L en Chine continentale.

* IG GROUP IGG.L a proposé mercredi de créer une nouvelle société holding à Jersey, la plateforme de trading en ligne poursuivant sa refonte stratégique visant à créer de la valeur pour ses actionnaires.

* TELENOR TEL.OL - L'opérateur de télécommunications norvégien a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur d'accès Internet suédois Bahnhof.

* LUFTHANSA LHAG.DE - Citigroup a abaissé la recommandation sur la valeur à "vendre" contre "neutre".

(Rédigé par Diana Mandia)