Le président égyptien Sisi déclare que seul Donald Trump peut mettre fin à la guerre et prévient que le pétrole pourrait atteindre 200 dollars

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* Risque de crise de l'approvisionnement alimentaire en raison des perturbations des engrais

* Les avertissements concernant un prix du pétrole supérieur à 200 dollars ne sont pas exagérés, selon Sisi

* Le Secrétaire général du CCG condamne les attaques iraniennes contre l'énergie du Golfe

(Mises à jour avec citations, détails, contexte dans les paragraphes 2, 4-7)

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a exhorté lundi le président américain Donald Trump à mettre fin à la guerre contre l'Iran , affirmant qu'il était le seul à pouvoir le faire, et a prévenu que les craintes de voir le prix du pétrole dépasser les 200 dollars le baril n'étaient pas exagérées.

"Je dis au président Trump: personne ne peut arrêter la guerre dans notre région du Golfe à part vous", a déclaré Sisi lors de la conférence Egypt Energy Show 2026 au Caire. "S'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Aidez-nous à arrêter la guerre. Vous en êtes capable", a-t-il ajouté.

L'Égypte, qui bénéficie depuis longtemps de l'aide militaire des États-Unis et du soutien des riches pays du Golfe, a également condamné les attaques iraniennes contre les États arabes du Golfe et encouragé les efforts diplomatiques visant à éviter une guerre régionale plus étendue.

PÉNURIES ET HAUSSES DE PRIX: DEUX CHOCS REDOUTÉS

Sisi a déclaré lors de la conférence que la guerre provoquerait un double choc, à savoir des pénuries d'approvisionnement et des hausses de prix, dont l'ampleur n'a pas encore été ressentie.

"Je crains que le fait de cibler les installations énergétiques, qu'il s'agisse de la production ou des raffineries, n'ait des répercussions très graves sur l'économie mondiale et sur les prix des carburants", a-t-il déclaré. Les observateurs du marché avaient prévenu que "le prix du baril de pétrole pourrait atteindre plus de 200 dollars, et ce n'est pas une exagération", a-t-il ajouté.

Sisi a également mis en garde contre une crise imminente de l'approvisionnement alimentaire mondial, soulignant que les perturbations des exportations d'engrais auraient un impact massif sur les prix.

"Les pays riches pourraient être en mesure de l'absorber, mais pour les économies fragiles et à revenu moyen, cela pourrait avoir un impact très, très grave sur leur stabilité", a-t-il déclaré.

L'Égypte et Israël entretiennent des relations diplomatiques depuis un traité de paix conclu en 1979, qui prévoyait la restitution de la péninsule du Sinaï, dont Israël s'était emparé lors de la guerre de 1967. Toutefois, ces relations sont souvent qualifiées de paix froide et Le Caire craint depuis longtemps que les Palestiniens ne soient forcés de quitter la bande de Gaza pour franchir sa frontière. Sisi a reconnu que Donald Trump avait mis fin à la guerre à Gaza , rappelant qu'il avait également déclaré que seul le président américain pouvait mettre fin à ce conflit avant la signature d'un accord de cessez-le-feu dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh en novembre.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CCG DÉCLARE QUE LES ATTAQUES IRANIENNES VIOLENT LE DROIT INTERNATIONAL

Un peu plus tôt, lesecrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Jasem Mohamed Albudaiwi, a exhorté la communauté internationale à protéger les corridors maritimes vitaux, condamnant la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran et ses attaques contre les infrastructures énergétiques régionales.

S'adressant virtuellement à la conférence, il a déclaré que l'agression iranienne constituait une menace pour le monde.

"Les menaces brutales de l'Iran contre les installations énergétiques et la fermeture du détroit d'Ormuz constituent non seulement une violation flagrante du droit international, mais aussi une menace directe pour l'énergie mondiale", a-t-il déclaré. Les États membres du CCG - l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn -ont fait l'objet d'attaques de drones et de missiles. La fermeture du détroit d'Ormuz a bloqué une route cruciale qui assurait auparavant environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole.