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Le président du CA d'Engie déplore les "changements" brutaux "de position" de l'administration Trump
information fournie par AFP 29/04/2026 à 16:02

Le président du conseil d'administration d'Engie Jean-Pierre Clamadieu, à Aubervilliers le 30 avril 2024. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le président du conseil d'administration d'Engie Jean-Pierre Clamadieu, à Aubervilliers le 30 avril 2024. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le président du conseil d'administration d'Engie a déploré mercredi des "cadres politiques et juridiques qui sont devenus au fil de cette année incertains", notamment aux Etats-Unis, où le gouvernement vient d'abandonner deux grands projets éoliens impliquant l'entreprise.

Parmi les éléments "d'instabilité" auxquels fait face Engie, "peut être celui qui nous a le plus surpris: des cadres politiques et juridiques qui sont devenus au fil de cette année incertains", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu lors de l'assemblée générale du groupe, après avoir cité la guerre au Moyen-Orient et les droits de douane.

"Je pense bien sûr à des pays comme les États-Unis où tout à coup, nous avons constaté qu'un certain nombre de faits qui nous semblaient relever de l'État de droit, j'allais dire un certain nombre d'évidences, pouvaient être remises en question par des changements brutals (sic) de position de l'administration", a-t-il détaillé.

"C'est un élément qui complique, là aussi, nos activités. Et des éléments dont nous devons tenir compte lorsque nous prenons des décisions d'investissements", a ajouté le président du conseil d'administration du géant énergétique français.

Illustration toute récente de ses propos, le ministère américain de l'Intérieur a annoncé lundi l'abandon de deux grands projets éoliens offshore impliquant Engie, Bluepoint Wind, prévu au large des côtes du New Jersey et New York, et Golden State Wind, au large des côtes californiennes. Le gouvernement américain est ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux Etats-Unis.

Jean-Pierre Clamadieu, citant les éléments d'instabilité auxquels fait face Engie, avait auparavant évoqué la guerre au Moyen-Orient, qui provoque une "instabilité géopolitique, avec des impacts qui sont très importants".

Mais aussi les guerres commerciales: "on entend les dirigeants d'un certain nombre de pays exprimer leurs ambitions, leurs craintes et ceci se traduit par des décisions très concrètes. Je pense en particulier aux droits de douane".

"On a assisté au fil de l'année 2025 à une instabilité ou une volatilité de ces sujets de droits de douane, qui crée de nombreuses difficultés pour les entreprises qui opèrent dans ce contexte", a-t-il ajouté.

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1 commentaire

  • 29 avril 16:11

    C'est pas le seul.On est à peu près 8 Milliards à penser pareil ...

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