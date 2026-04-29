Vin français: faible récolte en 2025 et fort recul des exportations

Le vin français a connu une double peine en 2025, avec une production de nouveau faible et un net recul des exportations notamment lié aux droits de douane américains, a indiqué mercredi le ministère de l'Agriculture.

( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La production en 2025 est estimée à 34,4 millions d'hectolitres, en dessous des 36,2 millions de 2024 qui étaient déjà une production "faible", rapporte le service de statistiques du ministère.

Il explique cette baisse par des conditions climatiques défavorables, dont la canicule d'août 2025, et par une diminution des surfaces cultivées dans le cadre d'un plan gouvernemental d'arrachage destiné à aider la viticulture à sortir de la crise.

Parallèlement, les ventes à l'étranger de vins français, hors spiritueux, ont accusé un net repli entre août et décembre 2025, de 4% sur un an en volume de vin et de 10% en valeur.

Aux Etats-Unis, premier marché pour le vin français, les expéditions de vins d'appellation ont ainsi chuté de 29% en volume et de 46% en valeur, rapporte le ministère de l'Agriculture à partir de chiffres des douanes.

Un décrochage principalement attribué à l'instauration par Donald Trump de droits de douane plancher de 15% à partir d'août et par la perte de valeur du dollar par rapport à l'euro sur la période, qui a renchéri d'environ 10% le prix des produits européens sur le marché américain.

L'Asie observe une tendance similaire, avec une baisse de 13% en valeur des exportations vers la Chine et de 12% vers le Japon.

Tous pays confondus, les exportations de champagne atteignent de leur côté leur plus bas niveau depuis 12 ans sur la période analysée, rapporte le ministère.

Le cognac a continué sa baisse entamée en 2020, avec un recul de 20% des volumes exportés d'août à décembre 2025 par rapport à la même période de 2024, plombé tout autant par les droits de douane américains que la taxe chinoise sur les eaux-de-vie mise en place en 2024.

Le vin est le troisième secteur d'exportation pour la France, après l'aéronautique et les cosmétiques.

En France, la consommation de vin a également poursuivi son recul: -4% sur un an de janvier à novembre 2025 en moyenne et grandes surfaces, hors pétillant.