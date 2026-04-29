1er-Mai: "aucune instruction" donnée aux inspecteurs du travail, mais un appel à "l'intelligence collective", dit Farandou

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'exprime après le conseil des ministres le 29 avril 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a assuré mercredi n'avoir donné "aucune instruction" aux inspecteurs du travail pour ne pas sanctionner les boulangers et fleuristes qui feront travailler leurs salariés ce 1er-Mai, tout en faisant appel à "l'intelligence collective" avant le vote d'une nouvelle loi.

Après avoir présenté au Conseil des ministres le projet de loi qui doit permettre d'ici au 1er-Mai 2027 de clarifier le cadre du travail ce jour-là des salariés de ces deux secteurs, il a souligné n'avoir "donné aucune instruction en quoi que ce soit auprès des inspecteurs du travail" pour ne pas sanctionner les boulangers et fleuristes qui feraient travailler leurs salariés.

Il dit croire que "l'intelligence collective pourrait fonctionner" pour tolérer leur travail, sous réserve de volontariat et de rémunération au moins doublée. "Des inspecteurs du travail sont donc libres de faire des contrôles", a-t-il assuré.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait indiqué mi-avril que les services de l'Etat recevraient "des instructions pour que les artisans de ces deux secteurs ne souffrent d’aucune conséquence d'une ouverture le 1er mai 2026 dans les règles fixées par la future loi".

Jean-Pierre Farandou avait ensuite précisé que les consignes consistaient à ce que les commerçants "n'aient pas à payer d'amende, sous réserve que les conditions de volontariat et de rémunération doublée soient bien respectées".

Cette future loi, si elle est bien votée, prévoira que les employeurs de ces deux secteurs puissent faire travailler leurs salariés en ce jour de la fête des travailleurs - un jour férié, chômé et rémunéré - , sous réserve qu'un accord de branche fixe les conditions de recueil de leur volontariat et de leur rémunération, celle-ci devant être au moins doublée.

Selon Jean-Pierre Farandou, ce projet de loi doit arriver au Parlement "dans les semaines qui viennent".

Bien que le ministre se félicite que le texte soit un "compromis" issu d'un "dialogue social intense", les cinq confédérations syndicales représentatives (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) ont émis un avis négatif à son sujet. Elles avaient auparavant obtenu que la proposition de loi portée notamment par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui prévoyait des ouvertures beaucoup plus larges de commerces, ne soit pas votée à l'Assemblée nationale.

"Aller au-delà des seuls artisans boulangers-pâtissiers et artisans fleuristes pouvaient être considéré comme une ouverture trop extensive de l'activité économique ce jour-là", a estimé M. Farandou.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin est intervenu lors du Conseil des ministres pour souligner l'importance de ce jour férié, le qualifiant de "Noël des ouvriers".

"Je ne suis pas opposé au projet de loi Farandou", qui se limite aux boulangeries et fleuristes, a-t-il ensuite expliqué à l'AFP. "J'ai dit juste qu'il faut faire attention, me semble-t-il, de rappeler une histoire sociale qui fait partie de l'histoire nationale". Dans le Nord-Pas-de-Calais, "le 1er-Mai, on va au monument aux mort dans nos communes", a ajouté l'élu de Tourcoing.

Ne pas travailler le 1er-Mai, "c'est un signe de respect envers les travailleurs", a-t-il ajouté. "Il y a ceux qui sont très à gauche qui manifestent, et il faut les respecter. Et puis il y a ceux qui sont plus à droite, les droites sociales, comme moi, qui sont quand même très attachés à cette tradition ouvrière et industrielle".

Interrogé sur cette intervention, Jean-Pierre Farandou a dit ne pas la ressentir comme une contestation du projet de loi, qui "respecte l'essence même du 1er-Mai".