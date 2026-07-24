Le président de la Commerzbank affirme que la banque est prête à entamer des négociations en vue d'un rachat avec UniCredit

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* Weidmann propose des négociations pour définir les conditions de la fusion

* Le directeur général d'UniCredit souhaite s'entretenir avec le gouvernement allemand et les salariés

* UniCredit détient désormais 48 % du capital de la Commerzbank et peut évincer le conseil d'administration

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(Ajout des commentaires du ministre-président de la Hesse et de la réponse du directeur général d'UniCredit) par John O'Donnell et Valentina Za

Vendredi, Jens Weidmann, président de la Commerzbank CBKG.DE , a invité UniCredit CRDI.MI à entamer des négociations sur les conditions d'une fusion, alors que l'établissement bancaire allemand a renoncé à toute résistance face à cette OPA italienne non désirée et s'est attaché à obtenir des concessions.

La campagne menée par la Commerzbank contre le rachat par UniCredit s'est essoufflée ces dernières semaines, la banque italienne ayant progressivement accumulé une participation de 48 % , ce qui est suffisant pour faire adopter des résolutions d'actionnaires.

«Même si nous aurions préféré qu’il en soit autrement, le rapport de force lors de la prochaine assemblée générale annuelle est clair», a déclaré M. Weidmann, ancien président de la Bundesbank et personnalité très respectée en Allemagne.

Ses propos marquent une intensification des efforts de la Commerzbank pour engager un dialogue direct avec UniCredit, après des mois de récriminations au cours desquels chaque partie reprochait à l’autre l’absence de négociations.

Jeudi, le directeur général d’UniCredit, Andrea Orcel, a demandé à dialoguer avec le gouvernement allemand et les représentants du personnel, qui occupent la moitié des sièges au sein du conseil de surveillance de la Commerzbank.

Weidmann a exhorté Orcel à ne pas ignorer la direction de la Commerzbank.

« Nous devons mener des discussions constructives afin de définir les paramètres clés pour le personnel, les actionnaires et les clients de la banque »,a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué.

« Chacun doit désormais se comporter en adulte, car une chose est sûre: ces discussions sont également dans l’intérêt d’UniCredit, et il n’y aura pas de raccourci via Berlin »,a-t-ilajouté.

Le vice-président de la Commerzbank et président du comité d’entreprise a également déclaré mercredi qu’il était temps d’agir en adultes et de confier les négociations à la direction de la banque.

FENÊTRE DE NÉGOCIATIONS

Jeudi, M. Orcel n’a toutefois évoqué que les demandes auxquelles il s’attendait de la part du gouvernement allemandet des salariés de la Commerzbank, affirmant qu’il devrait être possible de parvenir à un accord satisfaisant.

Vendredi, Boris Rhein, ministre-président de la Hesse, Land d’origine de la Commerzbank, a déclaré qu’ Orcel savait qu’il souhaitait que le siège social de la Commerzbank reste à Francfort, tout en garantissant la préservation des emplois clés et le financement à long terme des petites entreprises.

M. Rhein a exhorté les deux banques à mener des discussions "directes".

M. Orcel a déclaré avoir "pris bonne note" des remarques de M. Rhein et avoir respecté ses attentes, mais il a ignoré l’appel de ce dernier en faveur de pourparlers directs avec la Commerzbank, affirmant qu’il était prêt à s’engager directement avec le gouvernement fédéral allemand.

M. Orcel a évoqué une fenêtre de négociations avant les autorisations réglementaires, attendues d’ici la fin de l’année, qui conféreront à UniCredit le contrôle total de sa participation.

UniCredit s’attend à ce que la Commerzbank commence à mettre en œuvre dès janvier la stratégie que son concurrent italien a élaborée pour son homologue allemand .

M. Orcel a déclaré qu’UniCredit pourrait convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de destituer le conseil d’administration de la Commerzbank avant l’assemblée générale ordinaire.

Un porte-parole d’UniCredit a déclaré que la position de la banque avait été clairement exprimée par son directeur général jeudi.

La lutte entre la Commerzbank et UniCredit a débuté en septembre 2024 lorsque la banque italienne a acquis une participation, suscitant l’opposition de Berlin et déclenchant l’une des batailles bancaires les plus controversées en Europe depuis des décennies.