Le Premier ministre irakien cherche à attirer d'importants investissements dans le secteur de l'énergie lors de son voyage aux États-Unis

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* Zaidi mise sur les entreprises américaines pour redynamiser le secteur de l'énergie

* La guerre en Iran a porté un coup dur à l'économie irakienne

* Zaidi devrait discuter d'accords avec Trump

par Ahmed Rasheed et Muayad Hameed

BAGDAD, 13 juillet - Le nouveau Premier ministre irakien, Ali al-Zaidi, entend obtenir d’importants investissements américains dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité de son pays lors d’une visite à la Maison Blanche cette semaine, après que la guerre en Iran a durement frappé la production de brut et les finances publiques.

Selon les analystes, le gouvernement irakien s’attache de plus en plus à diversifier ses partenariats internationaux afin de mieux faire face à l’instabilité régionale, un programme qui devrait occuper le devant de la scène lors de cette visite prévue du 13 au 18 juillet.

Cette initiative représente l’une des tentatives les plus explicites depuis des années pour attirer d’importants investissements américains dans un secteur longtemps dominé par des entreprises chinoises, russes et européennes, bien que les responsables irakiens rejettent les suggestions selon lesquelles Bagdad prendrait ses distances avec son proche allié Téhéran au profit de liens plus étroits avec Washington.

" La guerre en Iran a marqué un tournant ", a déclaré Ahmed Younis, analyste politique basé à Bagdad. " Elle a mis en évidence les risques d’une dépendance excessive vis-à-vis d’un seul partenaire régional. "

" Zaidi considère l’énergie comme la voie la plus rapide vers une coopération plus étroite avec Washington ", a-t-il ajouté.

Ces efforts comprennent des négociations avec Chevron

CVX.N concernant d’importants projets en amont, un soutien aux projets dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel liquéfié soutenus par les États-Unis, des garanties de sécurité pour les opérateurs américains dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien, ainsi que la relance de projets d’oléoducs d’exportation stratégiques reliant l’Irak aux marchés méditerranéens, selon des responsables irakiens et américains.

Parmi les initiatives récentes approuvées par le gouvernement de Zaidi figure un accord avec la société américaine HKN Energy en vue de l’exploitation du gisement pétrolier de Himreen, dans le nord de l’Irak. Le gouvernement a également autorisé le ministère de l’Électricité à finaliser un accord de coopération global avec General Electric visant à développer les infrastructures irakiennes de production et de transport d’électricité.

Ces accords devraient être au cœur d’une rencontre entre Zaidi, un multimillionnaire qui a pris ses fonctions en mai, et le président américain Donald Trump, qui a apporté un soutien sans faille au nouveau Premier ministre irakien .

" Nous avons demandé aux ministères du Pétrole, de l’Électricité et des Communications d’accorder la priorité aux entreprises américaines réputées actives dans les domaines de l’énergie, des télécommunications, de la technologie et du développement ", a déclaré Zaidi dans un communiqué publié avant son départ.

PRIORITÉ AUX ENTREPRISES AMÉRICAINES FACE AUX SOCIÉTÉS CHINOISES, RUSSES ET EUROPÉENNES

Toutefois, selon les analystes, il ne sera pas facile d’attirer suffisamment d’investissements pour développer les gisements pétroliers et remédier aux goulets d’étranglement infrastructurels qui ont empêché une augmentation durable de la production.

Un document officiel consulté par Reuters a indiqué qu’au début du mois de juin, le Conseil des ministres irakien a donné pour instruction à la société d’État Basra Oil Company d’exempter les entreprises énergétiques américaines actuellement en pourparlers pour des projets énergétiques de certaines exigences réglementaires liées aux accords préliminaires.

" Les récentes décisions concernant Chevron, les opérateurs américains de la région du Kurdistan et d’autres projets énergétiques américains reflètent un changement de politique délibéré ", a déclaré Mohammed Abbas, ancien cadre de la société publique Basra Oil Company qui travaille désormais comme consultant en énergie.

" Zaidi utilise le secteur énergétique irakien pour renforcer les liens avec Washington et pour inverser la perception, répandue chez certains grands groupes énergétiques américains, selon laquelle l’Irak constitue un environnement difficile pour les investissements à grande échelle. "

Quatre responsables pétroliers irakiens au fait des discussions avec les entreprises énergétiques américaines — notamment Chevron, ExxonMobil XOM.N , HKN et d’autres — ont indiqué que cette initiative soulignait les efforts plus larges de Bagdad pour approfondir la coopération économique avec les États-Unis.

Cette initiative intervient alors que l’Irak est confronté au défi auquel font face de nombreux pays producteurs de pétrole: attirer les investissements et accroître la production tout en restant soumis aux limites de production imposées par le groupe des producteurs de l’OPEP+.

Bien que l’Irak dispose de certaines des plus grandes réserves de pétrole brut au monde, les restrictions de production de longue date ont compliqué ses ambitions d’augmenter ses recettes pour subvenir aux besoins d’une population en forte croissance.

Les négociations avec Chevron sont apparues comme l’un des éléments les plus importants de la stratégie irakienne. Plus tôt cette année, Chevron a entamé des discussions exclusives avec l’Irak au sujet du gigantesque gisement de West Qurna-2, après que Bagdad eut décidé de remplacer la société russe Lukoil en tant qu’opérateur — ce qui pourrait conférer à l’entreprise américaine le contrôle de l’un des actifs les plus productifs de l’Irak.

Plusieurs législateurs et analystes irakiens ont indiqué que les initiatives énergétiques du gouvernement visaient à signaler à Washington que l’Irak devenait une destination plus attractive pour les investissements internationaux à grande échelle, après des années de problèmes de sécurité, d’obstacles bureaucratiques et de litiges juridiques.

La sécurité s’est nettement améliorée depuis la défaite de l’État islamique il y a une dizaine d’années, même si des attaques de drones périodiques et les tensions régionales continuent de faire peser des risques sur les infrastructures énergétiques.

Les responsables irakiens affirment que la sécurité autour des principales installations pétrolières a été renforcée depuis le conflit avec l’Iran , avec des mesures supplémentaires visant à rassurer les entreprises énergétiques étrangères.

" Le Premier ministre Zaidi a une expérience dans le monde des affaires et comprend que convaincre les entreprises énergétiques américaines, en particulier dans un contexte de sécurité régionale fragile, n’est pas une tâche aisée ", a déclaré Murad Ismael, député et membre de la commission parlementaire irakienne chargée du pétrole et du gaz.