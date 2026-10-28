Le premier chargement de pétrole vénézuélien issu de l'accord entre les États-Unis et la NABEP arrive au Texas ; il sera vendu à Exxon et Citgo

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* La société vénézuélienne NABEP a fourni 1 million de barils

* Ce pétrole sera vendu à des raffineries exploitées par Exxon Mobil et Citgo Petroleum, a déclaré un responsable de la Maison Blanche

* Un responsable de la Maison Blanche précise que cette livraison a été reçue gratuitement

(Modification des mots-clés destinés aux médias: « USA-TRUMP/VENEZUELA » remplace l'ancienne formulation « USA-NABEP/OIL ». Reformulation de l'article et mise à jour avec des informations supplémentaires dès le premier paragraphe)

par Jarrett Renshaw

La première cargaison de brut vénézuélien issue d’un accord entre les États-Unis et le producteur NABEP a été déchargée mardi au Texas et sera vendue par le gouvernement américain à des raffineries exploitées par Exxon Mobil XOM.N , ainsi qu’à la société vénézuélienne Citgo Petroleum, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

La NABEP a confirmé dans un communiqué avoir fourni 1 million de barils de pétrole vénézuélien dans le cadre de cet accord. Le président Donald Trump s’est rendu mardi au port, où l’un des navires transportant ce brut lourd a servi de toile de fond à son discours.

Le gouvernement a reçu ce pétrole «à titre gracieux», a déclaré le responsable de la Maison Blanche à Reuters, tandis que M. Trump l’avait qualifié de «cadeau» plus tôt dans la journée.

Le communiqué de la NABEP, qui présentait initialement cette livraison comme relevant du droit de Washington d’acheter 20 % de la production au prix coûtant sans majoration, a ensuite été mis à jour pour préciser que la cargaison n’avait rien coûté aux contribuables américains « afin de reconnaître le caractère historique de l’accord ».

«Ils m’ont envoyé en cadeau un chargement d’un million de barils de pétrole, et je l’offre aux États-Unis d’Amérique», a déclaré Trump aux journalistes. Il a ensuite qualifié cette livraison de «première d’une série de MILLIARDS de barils à venir» dans un message publié sur Truth Social.

Cette livraison est la première issue d’un accord qui confère à Washington une participation de 35 % dans la société mère de NABEP ainsi qu’un accès à prix réduit au pétrole brut qu’elle produit. Cet accord, conclu après que les forces américaines ont capturé et destitué l’ancien président Nicolás Maduro en janvier, a attribué à NABEP 14 gisements pétroliers supplémentaires, en plus des trois qu’elle possédait déjà au Venezuela, sans passer par un appel d’offres.

« Cette première livraison depuis l’accord entre les États-Unis et la NABEP sera suivie de milliers d’autres », a déclaré Alejandro Betancourt, directeur général de la NABEP, dans un communiqué de la société. Il a précisé que la cargaison avait atteint le Texas en un peu plus d’une semaine, contre plus d’un mois pour le pétrole brut en provenance du Moyen-Orient.

HAUSSE DE LA PRODUCTION AU VENEZUELA

La NABEP a indiqué que les 17 gisements qu’elle contrôle au Venezuela recèlent des réserves de pétrole estimées à 65 milliards de barils. La production totale de la société a atteint 223 509 barils équivalent pétrole par jour au 19 octobre, a-t-elle précisé, contre environ 18 000 bpd il y a deux ans. M. Betancourt a déclaré la semaine dernière que la production de Petrozamora, son plus grand projet en activité, avait atteint 115 000 barils par jour.

Cette livraison offre à Trump l’occasion de mettre en avant l’accès à un brut moins cher comme preuve que ses politiques génèrent des retombées économiques à l’approche des élections de mi-mandat, le coût du carburant constituant un point faible potentiel pour les républicains. Au Texas, le candidat républicain au Sénat Ken Paxton affronte le démocrate James Talarico dans une course très suivie qui pourrait contribuer à déterminer le contrôle du Sénat.

« Nous célébrons la plus grande victoire pétrolière de l’histoire. Au vainqueur revient le butin, n’est-ce pas? », a déclaré Trump.

Trump a également salué le magnat du pétrole Harold Hamm, présent dans l’assistance, en le qualifiant de « plus grand magnat indépendant du pétrole au monde », avant de raconter une conversation au sujet des vastes réserves pétrolières du Venezuela. Hamm avait décrit les richesses pétrolières du pays comme si abondantes qu’il était presque inutile de les chercher, a expliqué Trump.

« Vous savez comment on trouve du pétrole au Venezuela? Il suffit de regarder par terre. Il est là », a déclaré Trump.