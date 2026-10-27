Présidentielle: entre Retailleau et Lisnard, "il y a match" à droite

Le maire de Cannes David Lisnard, candidat à la présidentielle, le 18 octobre 2026 à Limoges ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

Un duel des mal classés ou une émulation capable de propulser la droite vers les premiers rôles ? Les candidats à la présidentielle Bruno Retailleau et David Lisnard se livrent un match dans le match dans leur camp politique sans parvenir pour l'instant à additionner leurs électorats.

C'est la surprise de la rentrée: David Lisnard, le maire de Cannes, 57 ans, joue des coudes dans les sondages avec le patron des Républicains et parvient même à le coiffer d'une courte tête dans certains d'entre eux, même si tous deux sont nettement distancés avec entre 6,5 et 9% des intentions de vote.

"C'est une percée, mais il est trop tôt pour dire si ça va passer ou pas", constate le directeur de l'Ifop Frédéric Dabi pour qui David Lisnard, très actif sur les réseaux sociaux, est en passe de "gagner la bataille de la notoriété" avec trois quarts des Français qui affirment désormais le connaître contre un tiers seulement avant l'été.

"Il y a d'autant plus match avec Bruno Retailleau qu'il y a quelques mois, il était encore adhérent à LR", ajoute le politologue, rappelant que David Lisnard a claqué la porte du parti au printemps pour tenter l'échappée en solitaire.

Désigné officiellement candidat par les adhérents, Bruno Retailleau ne parvient pas à décoller: "après dix ans d'Emmanuel Macron, tout ce qui est considéré de près ou de loin comme macroniste est ultra-challengé", affirme un cadre LR qui attribue la stagnation du candidat à son passage d'une année au ministère de l'Intérieur.

Le président de l'Association des maires de France (AMF), lui, n'est pas entré au gouvernement et assume son libéralisme économique, avec un discours radical et un langage cash: "la nouveauté et le changement, c'est un vrai moteur dans une présidentielle", souligne Frédéric Dabi.

Un avantage qui pourrait jouer en sa défaveur, tempère le cadre LR. "Je ne suis pas sûr que sa prochaine visibilité ne lui fasse que du bien", estime-t-il, craignant les faux pas d'un candidat qui n'a jamais exercé de responsabilités ministérielles.

"L'éléphant dans la pièce"

Bruno Retailleau, candidat de LR à la présidentielle, le 22 octobre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Dans l'entourage de Bruno Retailleau, on jure qu'il "n'y a ni émoi ni effroi", sans aller jusqu'à parler "d'épine dans le pied" comme l'a fait récemment un dirigeant du parti.

"En ce temps de campagne, chacun a la légitimité de porter le débat", assure l'entourage qui s'attend à ce que "les idées des deux candidats puissent être rassemblées avant le coup de départ officiel de la campagne, entre fin janvier et début février".

C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre le maire de Béziers Robert Ménard, qui a réuni les deux rivaux jeudi dernier lors d'un déjeuner. "Jamais ils ne se présenteront l'un contre l'autre devant les Français", a-t-il pronostiqué, laissant entendre qu'un seul restera en course au printemps.

"Ils se retrouveront", renchérit l'entourage de Bruno Retailleau sans écarter l'organisation d'une primaire pour que l'électorat de droite choisisse entre deux candidats qui "s'apprécient et dont les idées sont assez proches".

Et c'est vrai que leurs programmes présentent beaucoup de similitudes: tous deux promettent la retraite par capitalisation, autour de 200 milliards d'économies sur le quinquennat, la parole donnée au peuple par voie de référendum si le Conseil constitutionnel censure un projet de loi.

Les nuances sont souvent une question d'image, comme lorsque David Lisnard promet de passer à la broyeuse la bureaucratie pour réduire drastiquement les normes en vigueur et les agences de l'État, tandis que le patron de LR menace de sortir le "bulldozer".

"Mais l'éléphant dans la pièce, c'est comment ça s'articule entre David Lisnard et Bruno Retailleau", pointe le directeur de l'Ifop qui observe que leurs électorats respectifs "ne s'additionnent pas" lorsque seulement l'un d'entre eux est testé dans les sondages.

Le patron de LR est "très largement devant dans l'électorat de droite", mais le maire de Cannes dispose de "plusieurs sources électorales et prend un peu de Macron, du Zemmour, de Marine Le Pen et de plus en plus de personnes" hors partis.

"Nos retrouvailles peuvent créer quelque chose d'intéressant", reconnaît-on dans l'entourage de Bruno Retailleau. "En additionnant nos électorats, on atteint les 15% et on n'est plus très loin du seuil pour le second tour".