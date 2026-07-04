Le port de la région de St Pétersbourg frappé par des drones ukrainiens

La deuxième plus grande ville russe, Saint-Pétersbourg, et la région environnante de Leningrad, ont essuyé dans la nuit de vendredi à samedi une attaque massive de drones ukrainiens qui ont frappé un port local et des infrastructures pétrolières, ont annoncé les autorités russes et ukrainiennes.

Alexandre Beglov, gouverneur de Saint-Pétersbourg, a dit que la ville de six millions d'habitants avait été visée par une attaque de drones "de grande ampleur" et que le terminal pétrolier de la ville avait été touché.

Il a ajouté que l'attaque n'avait pas fait de victime.

Le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenk, a déclaré de son côté que des drones avaient frappé le port de Vysotsk, à environ 170 km au Nord-Ouest de Saint-Pétersbourg sur la mer Baltique.

Cette infrastructure est spécialisée dans l'acheminement de pétrole, de céréales, de charbon et de gaz naturel liquéfié.

Selon le gouverneur, 72 drones ont été interceptés au-dessus de la région de Leningrad.

Dans un message posté sur Telegram, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré de son côté que les forces de défense ukrainiennes avaient frappé une infrastructure pétrolière portuaire "générant des revenus pour la guerre de la Russie". Il a ajouté qu'elles avaient aussi touché Kronstadt, une importante cible militaire, située à plus de 850 km de la frontière ukrainienne.

Aucune information n'a été communiquée par la Russie concernant une frappe sur Kronstadt, une base navale majeure près de Saint Pétersbourg.

L'Ukraine a intensifié cette année ses frappes sur les infrastrutures énergétiques russes, causant des pénuries de carburant dans certaines partie de la Russie.

L'armée russe a informé par ailleurs le président Vladimir Poutine vendredi que ses troupes avaient pris le contrôle of Kostiantynivka, une ville stratégique de l'Est de l'Ukraine que Moscou convoite depuis longtemps dans le cadre de son avancée à travers la région de Donetsk.

"Bien sûr, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un autre mensonge russe", a répondu sur X le président ukrainien, ajoutant que Kyiv contrôle toujours la ville de Kostiantynivka.

(Rédaction de Reuters, version française Gilles Guillaume)