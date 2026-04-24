LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Capgemini, GTT, Ipsen, Sopra Steria et STMicro (UBS)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* BIOMÉRIEUX BIOX.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 81 euros contre 120 euros ; JP Morgan abaisse son objectif de cours à 71,6 euros contre 120,5 euros.
* CAPGEMINI CAPP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 110 euros contre 150 euros.
* EDENRED EDEN.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 22 euros contre 19 euros.
* GTT GTT.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".
* IPSEN IPN.PA - UBS relève son objectif de cours à 170 euros contre 155 euros.
* SOPRA STERIA SOPR.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 146 euros contre 170 euros.
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 52 euros contre 35 euros ; Deutsche Bank relève son objectif de cours à 52 euros contre 42 euros ; UBS relève son objectif de cours à 49 euros contre 31 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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