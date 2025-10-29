 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 223,01
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:45

(Actualisé avec Amundi et Danone)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* SODEXO EXHO.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 61 euros contre 84 euros.

* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 60 euros contre 53 euros.

* AMUNDI AMUN.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 66 euros contre 73 euros.

* DANONE DANO.PA - UBS relève son objectif de cours à 86 euros contre 78 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AMUNDI
64,0000 EUR Euronext Paris +2,40%
DANONE
77,5800 EUR Euronext Paris -0,61%
EUROFINS SCIENTIFIC
60,7000 EUR Euronext Paris -0,49%
SODEXO
50,4000 EUR Euronext Paris -0,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 10:45:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • Theo Francken à son arrivée à une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne, à Copenhague
    La Belgique enquête sur des drones détectés au-dessus d'une base militaire
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:43 

    La Belgique a ouvert une enquête après deux observations de drones au-dessus d'une base militaire dans le sud-est du pays, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Theo Francken. Theo Francken a indiqué sur X que des gardes de la caserne de Marche-en-Famenne ... Lire la suite

  • Remontée contre l'obligation de fermer un jour par semaine, la fédération des chaînes de boulangerie mène des actions en justice à travers la France au risque de diviser la profession au détriment des artisans boulangers ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Les boulangers se déchirent sur le jour de fermeture obligatoire
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:27 

    Remontée contre l'obligation de fermer un jour par semaine, la fédération des chaînes de boulangerie mène des actions en justice à travers la France au risque de diviser la profession au détriment des artisans boulangers. Le dernier épisode en date de cette bataille ... Lire la suite

  • La banque centrale des Etats-Unis devrait mercredi réduire ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive, pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    La Fed à l'aube d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:15 

    La banque centrale des Etats-Unis devrait mercredi réduire ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive, pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail, même si l'inflation continue de presser les Américains. La Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank