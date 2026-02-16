LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec BNP Paribas, TotalEnergies, changements d'objectifs de cours de Kepler Cheuvreux et BofA sur Capgemini)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* SAFRAN SAF.PA - RBC relève son objectif de cours à 400 euros contre 340 euros.
* ORANGE ORAN.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 18 euros contre 15 euros.
* LEGRAND LEGD.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 156 euros contre 138 euros.
* CAPGEMINI CAPP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 140 euros contre 170 euros ; Barclays abaisse son objectif de cours à 150 euros contre 190 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 175 euros contre 195 euros ; BofA Global abaisse son objectif de cours à 145 euros contre 181 euros.
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 87 euros contre 78,5 euros.
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 67,8 euros contre 61,3 euros.
(Rédaction de Gdansk)
