200 milliards dans les infrastructures électriques : le gouvernement défend des investissements pour éviter des hausses de prix

"On a aujourd'hui des réseaux de distribution qui datent de l'après-guerre, dans lesquels il faut investir", a souligné le ministre.

Roland Lescure à Paris, le 3 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"La raison pour laquelle on investit, c'est justement pour éviter des augmentations de prix". Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a assuré dimanche 15 février que les investissements prévus dans les infrastructures énergétiques par la feuille de route énergétique du gouvernement (PPE) doivent être réalisés pour éviter "des hausses de prix" de l'électricité.

"C'est pour qu'on puisse transformer plus d'électricité, c'est pour qu'on puisse produire plus d'électricité", a insisté Roland Lescure sur BFMTV . "On a aujourd'hui des réseaux de distribution qui datent de l'après-guerre, dans lesquels il faut investir", a-t-il aussi dit.

Interrogé sur le coût de la PPE avancé par le RN, c'est-à-dire 300 milliards d'euros, le ministre a évoqué des investissements prévus par RTE et Enedis, évalués à 200 milliards d'euros, qui iront "dans les réseaux, les lignes à haute tension, ce qu'on appelle le transport d'électricité et la distribution" .

"Toutes celles et ceux qui nous font des procès en disant qu'on investit pour augmenter les prix se mettent le doigt dans l'œil". Le ministre a insisté : "On peut continuer à acheter 60 milliards (64 milliards d'euros en 2024, ndlr) d'hydrocarbures partout dans le monde, sauf chez nous, ou on peut décider d'investir dans une alternative".

Nucléaire et éolien en mer

"Et l'alternative, c'est de l'électricité fabriquée en France" , ajoute-t-il.

La PPE, qui était très attendue, a été dévoilée jeudi. Elle entend répondre d'ici à 2035 aux enjeux de souveraineté et de décarbonation de la France. Le gouvernement met l'accent sur la relance de la consommation d'une électricité décarbonée, notamment d'origine nucléaire, en remplacement des énergies fossiles coûteuses à importer.

Cette troisième PPE acte une relance massive du nucléaire, énergie décarbonée mais complexe à mettre en œuvre -en rupture avec la précédente PPE (2019-2024) qui prévoyait de fermer 14 réacteurs nucléaires. Cette feuille de route mise aussi sur une accélération de l'éolien en mer, tandis que l'éolien terrestre et le solaire ont des objectifs en baisse par rapport à ce que prévoyait la version de la PPE soumise à la consultation du public en mars.

Roland Lescure a exclu dimanche tout "moratoire" sur les éoliennes. "Il y a des régions dans lesquelles il n'y en aura pas plus parce qu'il y en a déjà beaucoup", a-t-il dit. Mais d'autres zones vont en accueillir, selon lui.

"Dans le grand Ouest de la France, on sait qu'il y a peu d'éoliennes par rapport aux Hauts-de-France", a expliqué Roland Lescure, qui cible "un huitième" de production d'énergie en plus grâce à de nouvelles éoliennes, "essentiellement dans des régions dans lesquelles il n'y en a pas."

"Et si on peut remplacer des éoliennes existantes par des éoliennes plus puissantes, on le fera", a-t-il aussi avancé.