LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec TotalEnergies, Hermès, Kering, changement de recommandation et d'obectif de cours de DB sur Alstom)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "sur-performance" contre "neutre".
* ALSTOM ALSO.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 23 euros contre 31 euros ; Citigroup abaisse son objectif de cours à 28 euros contre 31 euros.
* APERAM APAM.AS - Citigroup relève son objectif de cours à 42 euros contre 37 euros.
* ENGIE ENGIE.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 32 euros contre 24,5 euros.
* HERMÈS HRMS.PA - BofA Global Research abaisse son objectif de cours à 2.250 euros contre 2.500 euros.
* KERING PRTP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 250 euros contre 280 euros.
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer