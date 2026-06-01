Disparition de Lyhanna: suspect déféré au tribunal d'Agen, recherches renforcées

Un appel à témoin pour retrouver Lyhanna, à Fleurance le 1er juin 2026 dans le Gers ( AFP / Matthieu RONDEL )

Le suspect mis en cause dans le cadre de la disparition de Lyhanna, collégienne de 11 ans aperçue pour la dernière fois vendredi dans le Gers, a été déféré lundi devant le tribunal judiciaire d'Agen tandis que sur place les recherches sont renforcées par la gendarmerie.

"Il a été déféré, il va être présenté à un juge d'instruction et après se pose la question de son statut et ensuite de sa liberté", a expliqué une source proche du dossier à l'AFP.

En garde à vue depuis samedi à la mi-journée dans le cadre d'une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans", des faits passibles de 30 ans de réclusion, cet homme de 41 ans, père de deux enfants, et notamment d'une petite fille amie de la disparue, a été transféré vers le pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen.

Il doit y être présenté à un juge d'instruction, "les charges pesant contre lui à ce stade de la procédure apparaissant suffisantes" pour qu'une information judiciaire ait été ouverte, avait indiqué lundi en fin de matinée la procureure de la République d'Auch avant de se dessaisir au profit du parquet d'Agen.

Selon le père de Lyhanna, rencontré par un journaliste de l'AFP, sa fille est amie avec la fille du suspect et les deux familles se connaissent depuis des années.

- "soirée pyjama" -

L'adolescente a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15H00 devant son collège à Fleurance, un bourg de 6.000 habitants situé à 80 km à l'ouest de Toulouse.

Contacté par l'AFP, l'avocat de la famille de la disparue explique que la seule attente de ses proches "est de retrouver Lyhanna".

"C'est la seule chose qu'on veut, le reste n'est qu'accessoire", a affirmé Me François Roujou de Boubée qui a confirmé que Lyhanna était une "copine" de la fille du suspect et que les parents des deux collégiennes se connaissaient.

Sur BFMTV, le conseil, qui a précisé n'avoir pas encore eu accès au dossier d'enquête, a par ailleurs indiqué que les parents de Lyhanna avaient arrêté "tout contact" avec le suspect, après avoir eu "quelques doutes" sur ses agissements lors d'une "soirée pyjama" à son domicile.

Dimanche, la procureure d'Auch avait annoncé que l'homme avait déclaré avoir déposé Lyhanna à la piscine de la commune, des déclarations "jugées incohérentes et imprécises".

- "maintenir l'effort"-

Des gendarmes participent aux recherches pour retrouver Lyhanna, à Fleurance, dans le Gers, le 31 mai 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Sur place, les efforts de recherche pour retrouver Lyhanna ont été accentués avec le renfort d'un escadron de gendarmes mobiles, ce qui porte à "170-180" le nombre de membres des forces de l'ordre mobilisés pour "maximiser notre couverture terrain", a indiqué en fin d'après-midi le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers.

"On ne s'inscrit pas dans une notion de durée déterminée, on fait la mission (...), maintenir l'effort, c'est ce qu'on doit aux familles, c'est ce qu'on doit à Lyhanna, à sa famille et à la population de Fleurance qui est venue nous aider", a souligné l'officier.

Dimanche, des habitants de la commune ont participé à une battue organisée par les gendarmes, qui a permis de prélever "un certain nombre d'objets, d'indices".

Sur le terrain, les enquêteurs ratissent les environs de Fleurance: une rivière et des lacs ont été sondés par des plongeurs, des chiens alors que des drones et un hélicoptère ont également été déployés par la gendarmerie qui décrit "un engagement maximal".

Lundi, les recherches étaient orientées vers des bois au sud du bourg ainsi qu'à d'autres zones des alentours.

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la base de loisirs où Lyhanna aurait été déposée par le suspect, près de la rivière Gers.

Des habitants de Fleurance, dans le Gers, à la recherche de Lyhanna, 11 ans ( AFP / Matthieu RONDEL )

Le colonel de Laforcade demande à la population de "ne pas engager de recherche collective de façon autonome" mais n'a pas exclu "sous l'autorité du procureur de la République d'Agen, de relancer des recherches citoyennes".

Une réunion d'une quarantaine de maires et d'adjoints de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, dont fait partie Fleurance, avait lieu lundi soir sur place pour faciliter la "cohésion d'ensemble" et la diffusion des informations, a expliqué le maire Gregory Bobbato, des élus présents indiquant en outre à l'AFP souhaiter afficher leur solidarité.

"Les Fleurantains sont sous le choc de l'annonce", a dit M. Bobbato, insistant sur le rôle d'interface des élus entre forces de l'ordre et population.

"Il faut permettre à l'enquête d'avancer sans l'entraver surtout par des initiatives personnelles", a-t-il insisté.