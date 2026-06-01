Un hommage national sera rendu à Edgar Morin mercredi aux Invalides, annonce l'Élysée

Le sociologue et philosophe Edgar Morin à Paris, le 8 mars 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Un hommage national sera rendu mercredi aux Invalides au sociologue et philosophe Edgar Morin, décédé le 29 mai à l'âge de 104 ans, a annoncé lundi l'Elysée.

"Cet hommage national vient saluer le parcours d’un philosophe, écrivain, résistant et sociologue du temps présent", a souligné la présidence française. Edgar Morin "incarnait pour des millions de Français l’idéal de l’intellectuel humaniste, engagé pour la paix, le dialogue entre les peuples, la défense du droit international, l’idéal européen, ou la cause écologique", a-t-on ajouté.

La cérémonie aura lieu à partir de 11H00 dans la cour du Dôme et non dans la cour d'honneur pavée des Invalides, comme le veut la tradition, en raison de travaux.

Figure majeure de la vie intellectuelle et médiatique française et voix respectée à gauche, Edgar Morin a écrit une quarantaine d'ouvrages, largement traduits.

Parmi eux, "Autocritique" (1959), qui relate son exclusion du PCF et ses propres aveuglements face au stalinisme, "La Rumeur d'Orléans" (1969), sur une rumeur antisémite, "La méthode" (1977-2004), son oeuvre majeure en six volumes, et plusieurs livres sur l'écologie, thème qui lui tenait à coeur.

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin, le 30 août 2022 à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

À la fois historien, philosophe et scientifique, il a tenté de briser les frontières entre les disciplines, refusant la parcellisation de la connaissance, au profit d'une vision culturelle et scientifique pluridisciplinaire.

De son vrai nom Edgar Nahoum, il est né dans une famille juive originaire de Salonique en Grèce, émigrée à Paris.

En 1941, il rejoint le Parti communiste et entre dans la Résistance sous le pseudonyme de Morin.

Malgré son grand âge, Edgar Morin était toujours présent et écouté dans le débat intellectuel, et les médias étaient friands de sa parole.