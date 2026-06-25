Le PIB américain du premier trimestre a été fortement revu à la hausse ; mais les dépenses de consommation sont pratiquement au point mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au premier trimestre, l'économie américaine a connu une croissance plus forte que prévu, mais les dépenses de consommation ont pratiquement marqué le pas.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé à un taux annualisé de 2,1 %, en révision à la hausse, au cours du dernier trimestre, a indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans sa troisième estimation du PIB du premier trimestre. La croissance avait auparavant été estimée à 1,6 %. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la croissance du PIB reste inchangée à 1,6 %.

L’économie a progressé de 0,5 % au cours du trimestre d’octobre à décembre. La révision à la hausse de 0,5 point de pourcentage de la croissance du dernier trimestre s’explique par une révision à la baisse des importations, principalement de biens de consommation et d’équipement. L’effet positif de la baisse des importations sur la croissance a été partiellement contrebalancé par une forte révision à la baisse des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie.

La croissance des dépenses de consommation a été ramenée à 0,5 %, contre le taux de 1,4 % annoncé précédemment, reflétant des révisions à la baisse des dépenses en services, notamment les services financiers et les assurances, ainsi que les voyages internationaux. Une partie des révisions à la baisse concernant les services financiers était liée à la chute des marchés boursiers au cours du dernier trimestre.

Les dépenses semblent avoir repris au début du deuxième trimestre, grâce à d’importants remboursements d’impôts, qui ont partiellement atténué la flambée des prix de l’essence résultant de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. Le remboursement d’impôt moyen pour la semaine se terminant le 8 mai s’élevait à 3.276 dollars, contre 2.939 dollars pour la semaine se terminant le 9 mai 2025, selon les dernières données disponibles de l’IRS.

L’activité économique globale est principalement tirée par les dépenses liées à l’intelligence artificielle, les investissements des entreprises en équipements progressant à un rythme de 15,8 %, en révision à la baisse par rapport à l’estimation précédente de 17,2 %. Les dépenses consacrées aux produits de propriété intellectuelle ont augmenté à un rythme de 13,8 %, en révision à la hausse par rapport à l’estimation précédente de 11,6 %.

Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent les administrations publiques, le commerce et les stocks, ont progressé de 1,7 %. Il s’agit d’une révision à la baisse par rapport au taux de croissance de 2,4 % estimé précédemment. Les bénéfices issus de la production courante ont atteint 74,4 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, un chiffre révisé à la hausse par rapport aux 40,4 milliards de dollars initialement annoncés. Ils avaient bondi à 246,9 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Du point de vue des revenus, l’économie a progressé à un rythme de 1,2 % au cours du trimestre janvier-mars. Le revenu intérieur brut avait auparavant été estimé à 0,9 %. Il avait progressé à un rythme de 1,6 % au quatrième trimestre.

La moyenne du PIB et du RIB, également appelée «production intérieure brute» et considérée comme un meilleur indicateur de l’activité économique, a progressé de 1,7 %. Il s’agit d’une révision à la hausse par rapport au rythme de croissance de 1,3 % estimé précédemment. La production intérieure brute avait progressé de 1,1 % au cours du trimestre d’octobre à décembre.