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Le peu disert patron de la Fed fait sa rentrée
information fournie par AFP 28/08/2026 à 11:21
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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors d’une conférence de presse au bâtiment du Conseil de la Réserve fédérale William McChesney Martin Jr., à Washington, DC, le 29 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors d’une conférence de presse au bâtiment du Conseil de la Réserve fédérale William McChesney Martin Jr., à Washington, DC, le 29 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh va donner vendredi un discours très attendu par les investisseurs, frustrés par sa communication au compte-gouttes.

Désigné par le président Donald Trump qui veut des taux d'intérêt plus bas, M. Warsh a pris ses fonctions en mai.

A 14H00 GMT, il s'exprimera pour la première fois en tant que chef de la Fed aux rencontres de Jackson Hole (Wyoming, ouest des Etats-Unis), un rendez-vous annuel incontournable pour les décideurs monétaires.

Les marchés financiers seront suspendus à ses lèvres, restées jusqu'ici relativement scellées.

Il a annoncé le lancement de groupes de travail pour revoir la manière dont l'institution fonctionne, raisonne et communique. Il a en parallèle posé pour principe de ne pas donner d'indication sur la trajectoire possible de la politique monétaire.

Or, des voix s'élèvent au sein même de la banque centrale pour relever les taux directeurs face à l'inflation, ravivée par la guerre au Moyen-Orient et l'envol des prix de l'énergie.

"Je pense qu'il est maintenant temps d'agir", a ainsi déclaré jeudi depuis Jackson Hole la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui vote sur les taux américains.

"Plus l'inflation restera longtemps au-dessus de notre objectif [de 2% - elle était de 3,7% en juillet, NDLR], plus il nous sera difficile de la faire descendre, et plus les particuliers et les entreprises en subiront les conséquences", a-t-elle ajouté dans une interview à la chaîne CNBC, avec les montagnes du parc national de Grand Teton en arrière-plan.

"Jusqu'à présent, les investisseurs ont été déçus" par Kevin Warsh, a déclaré à l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Il "n'a pas clairement indiqué quelles conditions seraient nécessaires pour qu'il modifie les taux d'intérêt, ni sa stratégie pour lutter contre l'inflation", a poursuivi l'analyste. "Le marché serait donc ravi d'en savoir plus."

C'est néanmoins peu probable, selon Bernard Yaros, d'Oxford Economics.

Kevin Warsh "semble vraiment s'en tenir à la stratégie de communication du +moins c'est mieux+", a-t-il dit à l'AFP.

La prochaine réunion de la Fed se tiendra mi-septembre. La banque centrale de la première économie mondiale n'a pas touché à ses taux depuis décembre 2025.

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