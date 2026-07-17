 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pétrolier Nordic Zenith, affrété par ExxonMobil, a été attaqué près d'un terminal de la mer Noire, selon la CPC
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier affrété par ExxonMobil pour charger du pétrole au terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC), situé au large de la côte russe de la mer Noire, a été attaqué dans la nuit, a déclaré un porte-parole du CPC.

Il a précisé que le pétrolier de classe Suezmax, le Nordic Zenith, avait été endommagé et ne pourrait donc pas accoster ni être chargé au terminal. Le pétrolier a lancé un signal de détresse “Mayday” et le CPC a dépêché une équipe d'urgence, qui a éteint l'incendie et évacué 13 personnes, tandis que neuf autres ont choisi de rester à bord.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
183,860 USD NYSE +1,21%
EXXONMOBIL HLDG
145,970 USD NYSE +6,38%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
86,20 USD Ice Europ +1,58%
Pétrole WTI
80,97 USD Ice Europ +1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,8 +6,00%
CAC 40
8 329,25 -0,58%
SOITEC
84,1 -6,74%
Pétrole Brent
86,23 +1,61%
KALRAY
7,38 -5,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank