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Football: Les vainqueurs de la Coupe du monde recevront des bagues de champion, à l'américaine
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 17:15

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Une réplique du trophée de la Coupe du monde est exposée dans une malle Louis Vuitton spécialement conçue pour les trophées

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Une réplique du trophée de la Coupe du monde est exposée dans une malle Louis Vuitton spécialement conçue pour les trophées

Les ‌vainqueurs de la finale de la Coupe du ​monde de dimanche entre l'Espagne et l'Argentine recevront des bagues de champion, en plus du trophée et ​de leurs médailles d'or, a annoncé la Fifa, introduisant pour la ​première fois une tradition sportive ⁠américaine dans son tournoi phare.

Trente bagues sur mesure ‌seront remises à l'équipe victorieuse à l'issue de la finale au New York New ​Jersey Stadium.

Le ‌capitaine et le sélectionneur de l'équipe victorieuse ⁠se verront remettre en premier des versions provisoires immédiatement après le match.

Les bagues seront ensuite personnalisées pour ⁠refléter l’identité ‌des vainqueurs et ajustées individuellement avant d’être ⁠remises à une date ultérieure.

L’une des faces arborera ‌le trophée de la Coupe du monde, ⁠tandis que l’autre comportera des détails spécifiques ⁠aux champions.

Les ‌bagues des joueurs feront partie d'une édition limitée à ​2.026 exemplaires numérotés individuellement ‌et les 1.996 exemplaires restants seront mis en vente pour les supporters ​du monde entier en tant que produits sous licence officielle.

Les bagues sont une tradition ⁠respectée de longue date dans les principaux sports nord-américains - football américain, basket-ball, baseball ou hockey sur glace - mais elles n’avaient encore jamais été remises lors d'une compétition de la Fifa.

(Rédigé par Julien Pretot; version ​française Clément Martinot)

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