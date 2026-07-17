Apple détrône Nvidia et retrouve sa place de première de capitalisation mondiale

Le nouvel iPhone 17 présenté dans un magasin de Moscou avant son lancement commercial en Russie

Apple a ‌ravi vendredi à Nvidia la place ​de première valorisation boursière au monde, à un moment où les investisseurs réévaluent ​ses perspectives concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

La ​capitalisation du fabricant de ⁠l'iPhone s'élève désormais à 4.880 milliards ‌de dollars, tandis que celle de Nvidia s'établit à environ 4.860 ​milliards.

Cette évolution ‌du classement montre que les ⁠investisseurs élargissent leur horizon au-delà des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA, comme ⁠Nvidia, qui ‌occupait la première place du ⁠podium depuis un an.

"Apple était considérée ‌comme à la traîne dans ⁠la course à l'IA car elle ⁠n'investissait pas ‌dans le développement de modèles, mais ​le sentiment a ‌désormais changé", déclare Toni Meadows, responsable des investissements chez ​BRI Wealth Management.

Nvidia est devenue en octobre 2025 la première entreprise ⁠au monde à dépasser les 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

(Rédigé par Niket Nishant et Shashwat Chauhan à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par ​Augustin Turpin)