Apple détrône Nvidia et retrouve sa place de première de capitalisation mondiale

Le nouvel iPhone 17 présenté dans un magasin de Moscou avant son lancement commercial en Russie
Apple a ravi vendredi à Nvidia la place de première valorisation boursière au monde, à un moment où les investisseurs réévaluent ses perspectives concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA).
La capitalisation du fabricant de l'iPhone s'élève désormais à 4.880 milliards de dollars, tandis que celle de Nvidia s'établit à environ 4.860 milliards.
Cette évolution du classement montre que les investisseurs élargissent leur horizon au-delà des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA, comme Nvidia, qui occupait la première place du podium depuis un an.
"Apple était considérée comme à la traîne dans la course à l'IA car elle n'investissait pas dans le développement de modèles, mais le sentiment a désormais changé", déclare Toni Meadows, responsable des investissements chez BRI Wealth Management.
Nvidia est devenue en octobre 2025 la première entreprise au monde à dépasser les 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
(Rédigé par Niket Nishant et Shashwat Chauhan à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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