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Apple détrône Nvidia et retrouve sa place de première de capitalisation mondiale
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 17:10

Le nouvel iPhone 17 présenté dans un magasin de Moscou avant son lancement commercial en Russie

Le nouvel iPhone 17 présenté dans un magasin de Moscou avant son lancement commercial en Russie

Apple a ‌ravi vendredi à Nvidia la place ​de première valorisation boursière au monde, à un moment où les investisseurs réévaluent ​ses perspectives concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

La ​capitalisation du fabricant de ⁠l'iPhone s'élève désormais à 4.880 milliards ‌de dollars, tandis que celle de Nvidia s'établit à environ 4.860 ​milliards.

Cette évolution ‌du classement montre que les ⁠investisseurs élargissent leur horizon au-delà des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA, comme ⁠Nvidia, qui ‌occupait la première place du ⁠podium depuis un an.

"Apple était considérée ‌comme à la traîne dans ⁠la course à l'IA car elle ⁠n'investissait pas ‌dans le développement de modèles, mais ​le sentiment a ‌désormais changé", déclare Toni Meadows, responsable des investissements chez ​BRI Wealth Management.

Nvidia est devenue en octobre 2025 la première entreprise ⁠au monde à dépasser les 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

(Rédigé par Niket Nishant et Shashwat Chauhan à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par ​Augustin Turpin)

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