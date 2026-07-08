Le pétrolier de Chevron percuté par un drone en mer Noire a quitté la zone du terminal de CPC, selon la société gestionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le pétrolier de Chevron ( CVX.N ), le « Yasa Polaris » , a été percuté par un drone près du terminal du Caspian Pipeline Consortium à Novorossiysk le 7 juillet, a confirmé mercredi sa société gestionnaire, Yasa Tanker, précisant que le navire avait désormais quitté la zone.
Dans un communiqué, elle a indiqué qu’aucun dommage visible n’avait été constaté sur la coque et qu’il n’y avait eu ni pollution ni dégât environnemental.
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