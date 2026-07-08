 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pétrolier de Chevron percuté par un drone en mer Noire a quitté la zone du terminal de CPC, selon la société gestionnaire
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le pétrolier de Chevron ( CVX.N ), le « Yasa Polaris » , a été percuté par un drone près du terminal du Caspian Pipeline Consortium à Novorossiysk le 7 juillet, a confirmé mercredi sa société gestionnaire, Yasa Tanker, précisant que le navire avait désormais quitté la zone.

Dans un communiqué, elle a indiqué qu’aucun dommage visible n’avait été constaté sur la coque et qu’il n’y avait eu ni pollution ni dégât environnemental.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
175,770 USD NYSE +1,10%
EXXONMOBIL HLDG
140,090 USD NYSE +2,10%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
78,36 USD Ice Europ +3,19%
Pétrole WTI
73,83 USD Ice Europ +2,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,4 +3,24%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank