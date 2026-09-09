Le pétrole touche à nouveau les 100 USD le baril

(Zonebourse.com) - Le pétrole a renoué avec le seuil symbolique des 100 USD le baril de Brent mercredi matin, en faisant une incursion à 100,13 USD. La poursuite de l'escalade militaire au Moyen-Orient redessine la carte des risques sur l'offre mondiale.

Le Brent a franchi brièvement les 100 USD/bbl mercredi, tandis que le WTI se stabilisait à 94,6 USD/bbl. L'armée américaine a annoncé avoir détruit cinq pétroliers iraniens, après des attaques contre ses navires militaires.

Dans la foulée, l'Iran a déclaré avoir tiré des missiles balistiques sur une base en Jordanie utilisée par les forces américaines et avoir attaqué une dizaine de navires.

Cette séquence d'escalade a suffi à propulser le baril de Brent au-delà du seuil des 100 USD en séance, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le 24 juillet et un bref pic au-dessus de 101 USD.

Le détroit d'Ormuz reste au coeur de l'incertitude. Traders, dirigeants du secteur et responsables gouvernementaux peinent à s'accorder sur les volumes réels qui y transitent encore et même sur les dégâts occasionnés de part et d'autre. Cette opacité elle-même entretient une prime de risque résiduelle sur les prix du brut.

En parallèle, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont visé des installations énergétiques saoudiennes, ajoutant une couche de vulnérabilité côté offre régionale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.