 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pétrole touche à nouveau les 100 USD le baril
information fournie par AOF 09/09/2026 à 09:52
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Le pétrole a renoué avec le seuil symbolique des 100 USD le baril de Brent mercredi matin, en faisant une incursion à 100,13 USD. La poursuite de l'escalade militaire au Moyen-Orient redessine la carte des risques sur l'offre mondiale.

Le Brent a franchi brièvement les 100 USD/bbl mercredi, tandis que le WTI se stabilisait à 94,6 USD/bbl. L'armée américaine a annoncé avoir détruit cinq pétroliers iraniens, après des attaques contre ses navires militaires.

Dans la foulée, l'Iran a déclaré avoir tiré des missiles balistiques sur une base en Jordanie utilisée par les forces américaines et avoir attaqué une dizaine de navires.

Cette séquence d'escalade a suffi à propulser le baril de Brent au-delà du seuil des 100 USD en séance, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le 24 juillet et un bref pic au-dessus de 101 USD.

Le détroit d'Ormuz reste au coeur de l'incertitude. Traders, dirigeants du secteur et responsables gouvernementaux peinent à s'accorder sur les volumes réels qui y transitent encore et même sur les dégâts occasionnés de part et d'autre. Cette opacité elle-même entretient une prime de risque résiduelle sur les prix du brut.

En parallèle, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont visé des installations énergétiques saoudiennes, ajoutant une couche de vulnérabilité côté offre régionale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule face au pétrole à 100 dollars
    information fournie par AFP 09.09.2026 10:19 

    La Bourse de Paris recule mercredi matin, pénalisé par le prix du baril de pétrole qui a dépassé les 100 dollars, ravivant ainsi les craintes inflationnistes et de resserrement monétaire. Vers 09H45 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait 0,75% à 8.255,66 ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Le bénéfice net d'Inditex grimpe de 6,8% au premier semestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.09.2026 09:56 

    Le géant espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net grimper de 6,8% au premier semestre, à près de 3 milliards d'euros, porté par une croissance des ventes de l'ensemble des marques du groupe. "Les collections printemps/été ont rencontré ... Lire la suite

  • An Ariane 6 rocket launches from the Guiana Space Centre carrying the MTG-I2 (Meteosat ( AFP / RONAN LIETAR )
    Sommet spatial: l'Europe cherche sa place entre les États-Unis et la Chine
    information fournie par AFP 09.09.2026 09:54 

    Prise en étau entre les États-Unis et la Chine, l'Europe entend défendre sa place dans l'espace au premier sommet international qui s'ouvre mercredi à Paris, boudé par les géants américains et en l'absence du chancelier allemand, co-hôte de l'évènement. Les industriels ... Lire la suite

  • MANITOU : Le mouvement reste haussier
    MANITOU : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 09.09.2026 09:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,74 +0,35%
BIOPHYTIS
0,0732 +0,97%
CAC 40
8 237,39 -0,97%
HAFFNER ENERGY
0,607 -3,50%
SOITEC
143,45 -1,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank