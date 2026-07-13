Le pétrole s'envole, les actions reculent et les rendements obligataires progressent alors que le conflit dans le Golfe s'intensifie à nouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains)

* Le pétrole grimpe de 9% en raison de la reprise des tensions entre les États-Unis et l'Iran

* Le Nasdaq mène la baisse à Wall Street en raison de la faiblesse des valeurs technologiques

* Le dollar s'apprécie face au yen et à l'euro

par Sinéad Carew et Stefano Rebaudo

Les contrats à terme sur le pétrole ont bondi de près de 9% lundi et les actions ont chuté alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’est ravivé ce week-end, entravant une nouvelle fois le flux de marchandises dans le détroit stratégique d’Ormuz. Au cours du week-end, Téhéran avait annoncé avoir fermé le détroit , artère mondiale vitale pour le transport du pétrole et du gaz. Le président Donald Trump a réagi lundi en déclarant que les États-Unis rétablissaient leur blocus sur le trafic maritime iranien dans le golfe. Trump a également promis de maintenir le détroit ouvert moyennant une redevance, bien que les États-Unis n’aient pas réussi à arracher le contrôle de cette voie navigable à l’Iran depuis le début de la guerre, fin février. La reprise du blocus a secoué les marchés pétroliers , qui étaient déjà en pleine reprise après que les deux camps eurent échangé des attaques de missiles et de drones au cours du week-end. Le brut américain CLc1 a clôturé en hausse de 9,4%, soit 6,73 dollars, à 78,14 dollars le baril, tandis que le Brent

LCOc1 s’est établi à 83,30 dollars le baril, en hausse de 9,6%, soit 7,29 dollars.

“Les échanges de bombes entre les États-Unis et l’Iran occupent le devant de la scène”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. “C’est toujours la même incertitude qui plane sur la situation au Moyen-Orient. Qu’est-ce qui va permettre de résoudre ce conflit et quand sera-t-il résolu?” L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 10,26 points, soit 0,9%, à 1.116,28.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 138,37 points, soit 0,3%, pour s'établir à 52.498,64, le S&P 500 .SPX a perdu 60,05 points, soit 0,8%, à 7.515,34 et le Nasdaq Composite .IXIC a clôturé la séance en baisse de 408,43 points, soit 1,6%, à 25.873,18. Les valeurs technologiques ont été le secteur le plus en difficulté lundi , les investisseurs ayant vendu des titres liés à l’intelligence artificielle et, en particulier, des actions du secteur des semi-conducteurs. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont terminé en baisse de 9% après avoir fortement rebondi lors de leur entrée au Nasdaq vendredi.

L'indice sud-coréen KOSPI KOSPI .KS11 a clôturé en baisse de près de 9% cette nuit. Cet indice s'est imposé comme un baromètre mondial clé du sentiment à l'égard du secteur des puces électroniques. Plus tôt, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 0,01%.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, les tensions entre les États-Unis et l’Iran ainsi que la remontée des cours du pétrole ayant attisé les craintes concernant les pressions inflationnistes et leur impact potentiel sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 5,06 points de base pour s’établir à 4,62% contre 4,569% en fin de journée vendredi. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3,31 points de base pour s’établir à 5,104%. Le rendement du bon du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 6,71 points de base pour s'établir à 4,275%, atteignant son plus haut niveau depuis février 2025. L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a progressé de 0,26% à 101,32, tandis que l’euro EUR= reculait de 0,32% à $1,1377. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,48% pour s’établir à 162,47. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,47% à $1,3345 au début d'une semaine décisive pour la politique britannique, alors qu'Andy Burnham devrait être officiellement désigné à la tête du Parti travailliste vendredi et nommé Premier ministre du Royaume-Uni le 20 juillet. Les cours des métaux précieux ont baissé en raison des craintes d’une hausse prolongée des taux d’intérêt américains. L'or au comptant XAU= a chuté de 3% pour s’établir à $3.998,52 l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a chuté de 3,8% à $57,56 l'once.