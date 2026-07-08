Le pétrole remet Wall Street sous pression, les puces limitent la casse

Les marchés américains ont terminé en demi-teinte mercredi, pénalisés par un nouveau regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a poussé le pétrole et les taux obligataires à la hausse. Le S&P 500 a reculé de -0,28% à 7 482,7 points, le Dow Jones a perdu -1,09% à 52 348,4 points, tandis que le Nasdaq 100 a réussi à s'adjuger 0,27% à 29 252,6 points, grâce à net rebond des semi-conducteurs en cours de séance.

La séance avait mal débuté avant que les marchés ne limitent finalement la casse au fil de l'après-midi. Les Etats-Unis ont frappé des cibles iraniennes en réponse à des attaques visant des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, tandis que Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu était désormais "pratiquement caduc" et a menacé de nouvelles frappes. Le brut a bondi d'environ 5%, ce qui a immédiatement ravivé le scénario d'un choc énergétique plus durable.

Les minutes de la dernière réunion de la Fed n'ont rien apporté de très nouveau. Plusieurs responsables ont reconnu qu'un relèvement de taux en juin pouvait se défendre, même si l'ensemble du comité avait finalement soutenu le statu quo. Le message reste donc celui d'une banque centrale divisée, dépendante des prochaines données économiques.

Dans ce contexte, l'énergie a logiquement dominé la cote, en particulier Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Diamondback Energy et APA Corp. A l'inverse, les valeurs sensibles aux coûts de l'énergie et aux taux ont souffert, en particulier les promoteurs et les compagnies aériennes.

Le compartiment technologique a toutefois surperformé grâce à un net rebond des semi-conducteurs, dont l'indice Philadelphia SOX a gagné 2%. Broadcom s'est distingué avec une forte hausse après qu'Apple a chiffré à plus de 30 MdsUSD d'ici 2031 un accord d'approvisionnement pluriannuel portant sur des composants de connectivité et du silicium personnalisé fabriqués aux Etats-Unis.

Les grands hyperscalers ont continué à souffrir des inquiétudes persistantes sur le niveau des investissements dans les data centers. Oracle a cédé 0,7%, Amazon, Microsoft et Alphabet environ -1% et Meta environ -2%.

Hormis l'énergie et la technologie, tous les autres secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse, dont six terminant en recul de plus de 1%.

La situation au Moyen-Orient devrait rester sur le devant de la scène en attendant le lancement de la nouvelle saison de publications des résultats d'entreprises, qui devrait démarrer lentement la semaine prochaine avec environ 10% de la capitalisation boursière du S&P 500 concernée.