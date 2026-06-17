Le pétrole recule face aux espoirs d'une augmentation de l'offre iranienne ; les rendements obligataires s'inscrivent à la baisse avant les débuts de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent passe sous la barre des 80 dollars face aux espoirs d'une augmentation de l'offre iranienne

* Warsh devra trouver un équilibre entre la position accommodante de Trump et les anticipations de resserrement monétaire

* Les actions stagnent alors que les ventes de puces électroniques ralentissent; le dollar reste stable

* Les rendements européens suivent la baisse des bons du Trésor américain, soulagés par le recul des prix du pétrole

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés européens, ajout de citations) par Tom Westbrook et Danilo Masoni

Les cours du brut ont baissé mercredi après l'annonce que le pétrole iranien pourrait bientôt arriver sur les marchés mondiaux, ce qui devrait soulager la pression inflationniste et faire baisser les rendements obligataires, tandis que les actions et les devises restaient stables à la veille de la prise de fonction de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté sous la barre des 80 dollars et ont perdu plus d’un tiers par rapport à leurs récents sommets, suite à des informations selon lesquelles les États-Unis leveraient les sanctions sur le pétrole iranien, dans le cadre d’un accord visant à mettre fin à la guerre.

La perspective d’un approvisionnement supplémentaire a renforcé l’optimisme quant à la reprise des exportations du Moyen-Orient et a contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor américain, parallèlement à un rebond des obligations mondiales, alors même que le conflit a épuisé les réserves stratégiques de pétrole.

“Les exportations totales de l’Iran pourraient avoisiner l’équivalent de 2 % de la demande mondiale”, a déclaré Luka Belobrajdic, économiste chez Westpac, tout en précisant qu’un allègement des sanctions ne serait probablement pas immédiat et dépendrait de la pérennité de la paix.

DE10YT=RR Les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans , référence de la zone euro, ont baissé pour la cinquième journée consécutive, atteignant leur plus bas niveau depuis début avril; ils s'affichaient en baisse de 1,6 point de base, à 2,91 %.

Les rendements britanniques ont fortement chuté après que l’inflation du mois de mai s’est maintenue de manière inattendue à 2,8 %, son plus bas niveau depuis 13 mois, à la veille de l’annonce par la Banque d’Angleterre de sa prochaine décision sur les taux d’intérêt. Les rendements des bons du Trésor américain se sont stabilisés à 4,43 %, en baisse d’environ 23 points de base par rapport au pic atteint en mai.

Peu de détails concernant l’accord entre les États-Unis et l’Iran, qui doit être signé vendredi, ont été confirmés publiquement, et le blocus du détroit d’Ormuz, qui dure depuis trois mois, a fait chuter les réserves de pétrole américaines à leur plus bas niveau depuis 1983.

La baisse des cours du pétrole pourrait apaiser les craintes d’un ralentissement économique en Europe, grande importatrice d’énergie, dont les marchés boursiers ont sous-performé cette année par rapport aux indices de Wall Street, fortement orientés vers les technologies.

“La baisse des prix pourrait entraîner une reprise dans le secteur manufacturier et un regain de confiance des consommateurs”, a écrit Maximilian Uleer, stratège à la Deutsche Bank, qui a revu à la baisse sa préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes.

L’ .STOXX paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,1 %, restant proche du record atteint lundi. L’action BMW BMWG.DE a chuté de 8 % après que le constructeur automobile allemand a revu à la baisse ses prévisions pour 2026, invoquant un ralentissement en Chine et l’impact de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

L' .FTSE FTSE 100 a reculé de 0,1 %.

Les contrats à terme de Wall Street ESc1 NQc1 laissaient entrevoir un rebond du secteur technologique après les lourdes pertes subies par les fabricants de puces américains, la volatilité ayant refait surface dans ce secteur après une série de hausses record.

Les marchés de Tokyo .N225 et de Corée du Sud .KS11 , fortement orientés vers les fabricants de puces, ont ignoré l’influence négative des ventes de titres de semi-conducteurs aux États-Unis pendant la nuit, bien que la baisse de TSMC à Taïwan 2330.TW ait limité les gains de l’indice de référence taïwanais .TWII .

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,4 % et, en Chine, les hausses dans le secteur de l'IA ont compensé le recul des valeurs de consommation à la suite de la publication de chiffres décevants sur les ventes au détail.

LA FED MAINTIENT SES TAUX INCHANGÉS, TOUS LES REGARDS SE TOURNENT VERS WARSH

Les opérateurs attendent de voir comment Warsh va trouver le juste équilibre entre son président, partisan d’une politique accommodante, et les marchés, qui anticipent une hausse des taux cette année. Ces anticipations ont globalement maintenu le dollar dans une situation de statu quo.

L'euro EUR= ne s'est que légèrement raffermi cette semaine, oscillant autour de 1,16 dollar. La hausse des taux intervenue mardi au Japon n'a pas réussi à faire remonter le yen, bien que celui-ci ait été protégé à la baisse par le risque d'une intervention officielle, le maintenant à 160,2 pour un dollar JPY= .

Une modification du taux des fonds fédéraux étant peu probable, l’attention se porte sur la conférence de presse, le vote de Warsh et les projections des membres du comité, qui, en mars, indiquaient que la plupart s’attendaient à une baisse des taux.

“Je n’envisage ni baisse ni hausse au cours des 12 prochains mois”, a déclaré Arne Petimezas, directeur de la recherche chez le courtier néerlandais AFS Group. “Si Warsh décide de relever les taux, ce qui représente selon moi le principal risque, il ne s’agira pas d’une simple hausse.”

La Riksbank suédoise a maintenu son taux directeur inchangé, mais a laissé entrevoir une éventuelle hausse à venir.

L'or <XAU= >, en baisse de plus de 20 % par rapport à ses sommets de janvier, a fortement rebondi depuis son niveau de soutien situé autour de 4 000 dollars l'once et s'établissait mercredi à 4 325 dollars l'once. Le bitcoin BTC= a trouvé un soutien au-dessus de 64 000 dollars et s'échangeait récemment juste au-dessus de 65 400 dollars.