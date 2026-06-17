Plus de taxes sur l'héritage et l'immobilier, moins d'impôt sur la fortune : ce que recommande l'OCDE à la Norvège

Issues du rapport bisannuel de l'institution sur l'économie du pays scandinave, ces recommandations interviennent alors que le gouvernement norvégien planche sur une réforme fiscale à adopter d'ici 2027.

( NTB / OLE BERG-RUSTEN )

Allourdir la fiscalité sur la pierre et l'héritage pour alléger la charge sur le travail et le capital. Telle est l'orientation des recommandations formulées par l'OCDE auprès de la Norvège. L'Etat scandinaveest l'un des rares pays d'Europe à avoir conservé un impôt sur la fortune, instauré dans le royaume scandinave dès la fin du XIXe siècle.

Pour une personne seule, celui-ci s'applique aujourd'hui au patrimoine net (fortune moins dettes) dépassant 1,9 million de couronnes (172.000 euros). Au-delà de cette somme, les contribuables sont assujettis à une taxe de 1%, un taux qui passe à 1,1% à partir de 21,5 millions de couronnes.

Les droits de succession abolis en 2014

"Bien qu'ils aient un effet redistributif considérable, les impôts sur la fortune nette pourraient décourager l'investissement, en particulier dans les petites entreprises ou les entreprises familiales, car la taxation du capital peut entraîner des rendements sur investissement négatifs après impôt", souligne l'Organisation de coopération et de développement économiques dans son rapport bisannuel sur l'économie norvégienne.

"L'impôt sur la fortune nette devrait être réduit au profit d'une imposition plus forte des biens immobiliers et des successions" , ajoute-t-elle, alors que le logement principal est faiblement taxé en Norvège et que l'impôt sur l'héritage y a été supprimé en 2014.

Une des économies les plus prospères et les plus égalitaires au monde... mais une dépendance accrue au colossal fonds souverain

Le gouvernement travailliste norvégien, en minorité au Parlement, prépare une réforme fiscale à l'horizon 2027 au plus tard. L'impôt sur la fortune est une des principales pierres d'achoppement entre la gauche et l'opposition de droite, qui veut soit le réduire, soit le supprimer.

Ses partisans y voient une mesure de justice fiscale, jugeant important que les plus riches contribuent au généreux État-providence, tandis que ses détracteurs arguent qu'il fait fuir les entrepreneurs et décourage l'innovation.

Tout en notant que "la Norvège demeure l'une des économies les plus prospères et les plus égalitaires au monde", l'OCDE met par ailleurs une nouvelle fois en garde le pays contre sa dépendance croissante à son gigantesque fonds souverain qui pèse aujourd'hui près de 22.000 milliards de couronnes (1.990 milliards d'euros). Les ponctions dans ce fonds, alimenté par les revenus pétro-gaziers de l’État et largement investi sur les marchés boursiers, représentent désormais 27% des dépenses publiques, contre 3% en 2001, note-t-elle.

Face aux risques de turbulences boursières, "une diminution durable de la valeur du fonds pourrait poser des problèmes considérables pour la politique budgétaire", estime-t-elle, en prônant un plan structurel de dépenses à moyen terme.