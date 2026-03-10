 Aller au contenu principal
Le pétrole pourrait atteindre 150 dollars en raison de la fermeture du Golfe, selon Wood Mackenzie
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La guerre en Iran réduit actuellement l'offre de pétrole et de produits pétroliers du Golfe sur le marché de quelque 15 millions de barils par jour (bpd), ce qui pourrait faire grimper les prix du brut à 150 dollars le baril, a déclaré mardi la société de recherche et de conseil Wood Mackenzie.

Les gardiens de la révolution iraniens ont juré de ne pas laisser sortir de pétrole du Moyen-Orient tant que les attaques américaines et israéliennes ne cesseront pas .

WoodMac a déclaré:

* "Les pays du Golfe produisent au total 20 millions de bpj de liquides, et 15 millions de bpj d'exportations ont été retirés du marché mondial"

* "La demande mondiale de pétrole, qui s'élève à 105 millions de bpj, devra encore baisser pour équilibrer le marché et, selon nous, cela nécessitera que le Brent remonte au moins jusqu'à 150 dollars le baril dans les semaines à venir "

* "Selon nous, un baril à 200 dollars n'est pas hors de portée en 2026"

* L'Europe est confrontée à des défis particulièrement aigus, les raffineries du Golfe fournissant 60 % de son kérosène et 30 % de son diesel

* "Beaucoup dépendra de la durée de la guerre, de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la capacité de la marine américaine à assurer la sécurité des navires en les escortant"

* Même après la fin du conflit, la reprise de l'approvisionnement ne sera pas rapide

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
91,96 USD Ice Europ +2,42%
Pétrole WTI
88,97 USD Ice Europ +4,06%
