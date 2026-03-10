Volatilité sans précédent sur les marchés du pétrole brut dans un contexte de tensions géopolitiques

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

Par Kerstin Hottner, responsable des matières premières chez Vontobel

Le Brent enregistre la plus grande variation intrajournalière de son histoire

Le marché du pétrole brut a connu des turbulences extraordinaires, les prix du Brent ayant grimpé à 119,50 USD le baril dans les premières heures avant de chuter spectaculairement à 83,66 USD en soirée.

Cette amplitude de variation quotidienne historique - la plus large depuis que Bloomberg suit les prix intrajournaliers du pétrole dans les années 1980 - a été alimentée par les développements géopolitiques et la spéculation. Depuis, les prix se sont quelque peu stabilisés, le Brent s'échangeant autour de 92 USD ce matin.

Le facteur déclencheur de cette volatilité extrême semble avoir été les déclarations du président américain Donald Trump, qui a laissé entendre que le conflit en cours pourrait bientôt prendre fin et a évoqué un possible assouplissement des sanctions pétrolières. De telles déclarations ont déclenché d'importantes prises de bénéfices, accentuant les mouvements du marché. Cependant, l'incertitude demeure, Trump ayant ensuite tweeté : «nous n'avons pas encore assez gagné» («we haven't won enough»), jetant le doute sur une fin imminente des hostilités.

À l'avenir, plusieurs grandes interrogations pèsent sur la trajectoire du marché pétrolier. La principale concerne le maintien de la sécurité de passage des navires dans le détroit d'Ormuz, un point névralgique pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Le début d'une escorte navale et le risque de frappes iraniennes sur les navires de passage ajoutent une complexité supplémentaire. Si un pétrolier venait à être touché, il n'est pas certain que les convois escortés se poursuivraient, ce qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Une autre préoccupation porte sur le risque de dommages aux infrastructures. Alors que les installations régionales de production et de transport de pétrole ont jusqu'à présent été épargnées, l'Iran conserve la capacité de perturber les pipelines, les ports ou les sites de traitement. De plus, une fois le trafic maritime rétabli, les États-Unis pourraient chercher à limiter les revenus pétroliers iraniens en ciblant les exportations via l'île de Kharg ou en imposant de nouvelles restrictions sur le mouvement des pétroliers.

Même si les hostilités majeures s'apaisent, la perspective d'attaques incessantes de drones iraniens sur les infrastructures énergétiques pourrait prolonger l'instabilité du marché jusqu'à l'année prochaine. Ainsi, investisseurs et décisionnaires politiques doivent rester vigilants, car l'évolution des prix du pétrole sera influencée à la fois par les manœuvres géopolitiques et les risques persistants pesant sur l'approvisionnement.