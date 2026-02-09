Le pétrole est stable, les inquiétudes concernant l'Iran s'apaisent et le flux russe vers l'Inde ralentit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du pétrole réagissent à l'actualité entre les États-Unis et l'Iran

L'Iran menace les bases américaines en cas d'attaque, malgré les pourparlers

L'UE propose d'interdire les services soutenant les exportations de pétrole russe

L'Inde se détourne du pétrole russe, selon certaines sources

(Mise à jour des prix, ajout d'un rallye plus large du marché, récupération du champ de Tengiz) par Shadia Nasralla

Les prix du pétrole sont restés stables lundi après que les Etats-Unis et l'Iran se soient engagés à poursuivre des négociations indirectes, atténuant les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole, mais l'Inde s'est détournée des achats russes, ce qui a donné un plancher aux prix et les marchés boursiers mondiaux se sont redressés. MKTS/GLOB . Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 étaient en hausse de 6 cents, soit 0,1%, à 68,11 dollars le baril à 13 h 4 GMT, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 5 cents, soit 0,1%, à 63,60 dollars.

La semaine dernière, le Brent et le WTI ont chuté de plus de 3 % et de 2 % respectivement, leur première baisse en sept semaines, alors que les tensions avec l'Iran se sont apaisées dans un marché plus large mené par les actions, qui évoluent souvent en tandem avec les prix du pétrole.

L'Iran et les États-Unis se sont engagés à poursuivre les discussions après ce que les deux parties ont décrit comme des discussions positives . Cela a apaisé les craintes qu'une absence d'accord ne rapproche le Moyen-Orient d'une guerre, les États-Unis ayant positionné davantage de forces militaires dans la région. Environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde passe par le détroit d'Ormuz entre Oman et l'Iran. Toutefois, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que son pays frapperait les bases américaines au Moyen-Orient si les forces américaines l'attaquaient.

"La prime de risque iranienne ne peut être entièrement désamorcée tant que les navires de guerre américains se trouvent là où ils sont", a déclaré Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB. Les investisseurs sont également confrontés aux efforts de l'Occident pour réduire les revenus de la Russie provenant des exportations de pétrole qui soutiennent sa guerre en Ukraine. La Commission européenne a proposé une interdiction générale de tous les services qui soutiennent les exportations de pétrole brut par voie maritime de la Russie. Les raffineurs indiens, qui étaient autrefois le plus gros acheteur de pétrole brut russe par voie maritime, évitent d'acheter du pétrole qui doit être livré en avril, selon certaines sources. Si l'Inde arrêtait complètement les achats russes, "ce serait un développement haussier durable", ont déclaré les analystes du marché pétrolier de Sparta. Pendant ce temps, au Kazakhstan, le champ pétrolifère géant de Tengiz CVX.N , dirigé par Chevron, a retrouvé environ 60 % de sa production maximale et vise à atteindre sa pleine production d'ici le 23 février, selon des sources.