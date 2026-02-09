Exposition Eli Lilly à Shanghai

Eli Lilly va racheter le développeur ‍de thérapies Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de ‌dollars (2,02 milliards d'euros) en numéraire, ont annoncé lundi les ​deux sociétés.

Il s’agit de la dernière ⁠acquisition du laboratoire américain ces derniers mois, dans le ⁠cadre ‍de sa stratégie de diversification ⁠au-delà de l’obésité.

La société de biotechnologie développe une nouvelle classe de ​thérapies utilisant un type d’ARN appelé ARN circulaire, associé à des ⁠nanoparticules lipidiques innovantes, permettant ​au corps du patient de ​produire ses ​propres thérapies cellulaires pour traiter ​la maladie ⁠sous-jacente.

Le principal médicament candidat d'Orna, l'ORN-252, appartient à la classe de cellules CAR-T, ciblant les cellules dotées ‌d'un récepteur CD19, un marqueur présent sur certaines cellules B.

